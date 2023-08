’Poesia e Natura’, scrittori in gara

Il Centro ’L’Ortica’ di Forlì, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi M.te Falterona - Campigna e lo Spi Cgil promuove la 33°esima edizione della manifestazione ‘Poesia e Natura nel Parco 2023’ per la salvaguardia della natura attraverso la mediazione della creatività artistica e letteraria. Il tema proposto per questa edizione è, ispirato al ’S’i’ fossi foco’ di Cecco Angiolieri: "Il fuoco: bellezza, magia, ambivalenza. Tanto necessario alla vita quanto capace di distruggerla". Il bando è rivolto a tutti i poeti e scrittori dell’Emilia-Romagna, Toscana, Marche confinanti con l’area protetta tosco-romagnola. Inviare poesie o racconti entro il 3 settembre 2023: in lingua italiana (o in dialetto con versione in italiano) sul tema. Il regolamento prevede: inviare 2 o 3 poesie, massimo 20 versi per ogni testo, in tre copie, mentre per la prosa inviare 1 o 2 brevi testi, massimo 30 righe l’uno, in tre copie. Gli elaborati (senza tassa di lettura) vanno spediti per posta in tre copie dattiloscritte, con indicazione di dati anagrafici, indirizzo, e-mail, e numero telefonico, alla redazione della rivista L’Ortica, (via Paradiso 4, 47121 Forlì) oltre che via mail a [email protected]. Il materiale che sarà selezionato dai redattori sarà pubblicato in un apposito ‘quaderno’ che verrà distribuito in omaggio a tutti i partecipanti durante il convegno in programma domenica 8 ottobre a Corniolo.

Oscar Bandini