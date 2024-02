Poesie e racconti: un concorso per i Romiti Il concorso "Romiti allo specchio" invita gli scrittori italiani a condividere racconti e poesie sulla rinascita dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna. Le opere saranno suddivise in due sezioni e i premi consistono in buoni spesa per sostenere l'economia locale. Un evento di carnevale sarà anche organizzato per il quartiere.