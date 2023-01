Poesie e zirudelle di Vespignani a Palazzo Morattini

Alle 16 a Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, si svolgerà un incontro dedicato al dialetto romagnolo e in particolare alle poesie e zirudelle di Mario Vespignani (1924-2015). Saranno presentati due audiovisivi ’Ricordi e emozioni’ e ’La piaza’ di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che vedono Vespignani raccontare la sua vita e recitare diversi suoi componimenti. Successivamente Radames Garoia, Nivalda Raffoni e Francesco Nardi leggeranno poesie e zirudelle dell’autore forlivese, mentre Claudio Molinari eseguirà alcuni brani musicali con testi di Vespignani. Ennio Gelosi e Gabriele Zelli presenteranno il libro U n’e’ mai témp par murì’ (Non è mai tempo per morire), curato dagli stessi con Leonardo Michelini e Giuseppe Schiumarini.

Ingresso libero. Info: 335.7144204.