Poesie, evento collaterale oggi alla grande mostra

Si tiene oggi un evento promosso dal Circolo Acli Lamberto Valli per la rassegna ‘I volti allo specchio della città’ collegata alla grande mostra in corso al San Domenico, un appuntamento coordinato dalla storica dell’arte Alessandra Righini. Alle 15.30 nella galleria del Monte (corso Garibaldi 37) il poeta Marco Colonna, nel contesto della mostra ‘L’anima e il volto’, leggerà alcune silloge in un dialogo con gli artisti su iniziativa di Artem Romagna. Posticipato invece al 12 maggio, al San Domenico, l’incontro ‘L’autoritratto come specchio religioso’ con Gianfranco Brunelli.