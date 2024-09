Poesie, mostra e canto per la Festa dell’Ospitalità

Il menù della prima giornata della 98ª edizione della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro prevede arte, musica, poesia e tradizioni. Si comincia alle 17, nella Chiesa di San Silvestro, con la cerimonia di premiazione del concorso di poesia dialettale ‘Omaggio a Spaldo’, curato dall’Accademia dei Benigni. Intitolato alla memoria di Aldo Spallicci, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per gli amanti della letteratura romagnola. L’incontro, che sarà preceduto da un breve momento musicale del piccolo coro ‘Le Città della Musica’ (progetto regionale in collaborazione fra Scuola Musicale e Istituto Comprensivo, diretto da Marina Maroncelli), prevede la consegna dei riconoscimenti ai vincitori e ai segnalati di questa edizione. A tutti i presenti sarà consegnato il Quaderno dell’Accademia curato da Elide Casali ed Enrico Berti con le poesie vincitrici delle passate edizioni.

Alle 19, nel palazzo Comunale si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata a Barbara Antonelli, autrice dell’opera per la litografia dell’Ospitalità, che sarà svelata in questa occasione. All’inaugurazione saranno presenti l’artista e il critico Orlando Piraccini. Nata a Cesena, ma da tempo residente a Firenze, Antonelli ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive e si conferma "una pittrice che si distingue nel panorama delle artiste per la sua autenticità e originalità - scrive il critico Piraccini -, e ci invita a dimenticare i mali del mondo per tornare a vivere la bellezza e la vita che ci regala la natura". La mostra potrà essere visitata fino al 15 settembre.

Alle 21 in piazza della Libertà andrà in scena ‘Collincanto’, concorso canoro per giovani artisti giunto alla sesta edizione. Ospite d’onore della serata sarà Raffi, alias Raffaella Pierattoni, rocker di razza che con la sua musica ha conquistato Vasco Rossi, tanto da essere scelta per aprire i suoi concerti. Accanto a lei ci sarà in giuria anche Roberto Casini, autore di brani per gli Stadio, Vasco Rossi, Laura Pausini. In piazza della Libertà, inoltre, dalle 18 sarà attivo – e lo sarà anche nelle serate successive – lo stand gastronomico a cura delle associazioni locali. Per tutte le serate della Festa, dalle 19 alle 00,20, sarà attivo il servizio di navetta gratuita verso il centro, con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende.

Matteo Bondi