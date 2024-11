Poeti e artisti nel Ridotto: incontri, che passione

Prenderà il via, il 14 novembre, la seconda edizione di ‘Ridotto in poesia’ con quattro appuntamenti che avranno come protagonisti poeti contemporanei. Visto il successo della passata edizione, è stato deciso di continuare questo progetto che "si aggiunge alla grande vivacità culturale di Forlì – ha precisato Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla cultura – che vede la città ai primi posti in questo settore".

‘Ridotto in poesia’: con questo gioco di parole è stato definito il progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Metropolis e curato dal giornalista e scrittore Marco Colonna che dialogherà coi quattro poeti, tutti molto attivi anche in altre discipline artistiche, nel ridotto del teatro Diego Fabbri. Il programma prevede: il 14 novembre, ore 18, incontro con lo sperimentalismo poetico di Alberto Mori che affascina con la sua capacità di avvicinare elementi e concetti distanti, se non opposti. Il 28 novembre, ore 18, tocca ad Adriano Engelbrecht, nato: la sua produzione, dopo un lungo e articolato percorso di ricerca tra verso e rappresentazione teatrale, si è specificata nella forma installativa/espositiva e sonora, indagando il rapporto tra parola, segno visivo e composizione musicale. Il 5 dicembre sarà la volta di Francesca Abbiati: I libri sono da sempre suoi compagni di vita, ancore di salvezza in tanti momenti complicati. Dopo varie peregrinazioni per motivi di studio, è approdata a Forlì, dove ha messo radici, e dal 2009 lavora come mediatrice interculturale. Concluderà il ciclo, il 12 dicembre, il poeta, performer, attore, regista e studioso Gianni Iasimone: studioso di tradizioni popolari, autore di video e testi teatrali. A partire dagli anni 80 ha dato vita a svariate performances poetiche itineranti e ha letto i suoi versi in piazze e teatri. . Sono tutti personaggi eclettici che passeranno dalla parola scritta a quella declamata. "Il Ridotto del Teatro Diego Fabbri sarà la ‘casa della poesia’ – ha sottolineato Colonna –, l’intenzione è quella di creare a Forlì a un luogo fisico che raccolga autori e amanti della poesia, perché molti, anche giovani, si interessano di poesia, molto spesso sono autori poco noti ma molto validi. L’idea è fare un censimento e creare occasioni di incontro".

Inoltre sempre nel ridotto del Diego Fabbri, il sabato alle ore 18, si terranno anche gli ormai consueti incontri, a cura del giornalista Pietro Caruso, con gli artisti protagonisti della stagione teatrale di prosa: il 23 novembre ci sarà Alessandro Haber; il 14 dicembre Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi; il 4 gennaio Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta; l’8 febbraio Simone Cristicchi, il 15 marzo con Anna della Rosa e Valter Malosti; il 29 marzo Flavio Insinna e Giulia Fiume. Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Rosanna Ricci