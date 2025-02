’Poetico’, la poetessa Silvia Bre al Verdi di Forlimpopoli

Le luci di ‘Poetico 2024/25 – Festival della Poesia d’autore’ si riaccendono questa sera alle 18 al Teatro Verdi di Forlimpopoli con Silvia Bre (in foto), poetessa e traduttrice italiana conosciuta in tutto il mondo, scrittrice di punta della collana di Poesia Einaudi, pluripremiata (nel 2023 la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma le ha conferito la Laurea in Poesia) e tra le più intense traduttrici dei versi di Emily Dickinson. A salire sul palco con lei – per il quarto appuntamento del Festival itinerante nei principali comuni del comprensorio forlivese – sarà Marco Colonna, giornalista, poeta e presidente dell’associazione culturale Metropolis che ha ideato e realizzato la rassegna, assieme all’associazione Teatro delle Forchette.

Porteranno i saluti dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato e contribuito alla realizzazione dell’evento, la sindaca Milena Garavini e il vicesindaco con delega alla cultura Enrico Monti. Partner dell’incontro, a ingresso gratuito, la Fidapa di Forlì. La prima edizione di ‘Poetico’ ha ottenuto il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Forlì, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlimpopoli, e il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.