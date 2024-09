’Poiesis’: primo quartetto queer tra classica e contemporanea

Il chiostro di Santa Lucia ospita alle 21 il terzo appuntamento della rassegna ‘Primo Premio!’ dell’Emilia Romagna Festival. Questo evento, che celebra i vincitori dei più prestigiosi concorsi musicali internazionali, avrà come protagonista il Poiesis Quartet, fresco vincitore del Primo Premio e della Medaglia d’Oro al Fischoff National Chamber Music Competition 2023. Il Poiesis Quartet, ensemble di spicco nella scena della musica classica contemporanea, propone un programma che unisce con perizia il repertorio classico e quello moderno. Il gruppo è il primo quartetto da camera dichiaratamente queer della musica classica ed è composto dai violini di Sarah Ying Ma e Max Ball, dalla viola di Jasper de Boor e dal violoncello di Drew Dansby. Formatosi nel 2022 durante il programma di seminari al Conservatorio di Oberlin negli Stati Uniti, ha rapidamente guadagnato riconoscimenti internazionali, esibendosi in sedi prestigiose come la Rocky River Chamber Music Society. Il concerto si aprirà con il Quartetto per archi n. 15 in la minore, opera 132 di Ludwig van Beethoven. Seguirà il Quartetto d’archi n. 2 della compositrice contemporanea Eleanor Alberga, originaria della Giamaica.

A chiudere la serata sarà l’opera Quartetto d’archi n. 3 di Kevin Lau, uno degli autori più promettenti della sua generazione. Composto nel 2020, il pezzo esplora temi di identità, memoria e cambiamento attraverso una ricca varietà timbrica e paesaggi immaginari. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.

Valentina Paiano