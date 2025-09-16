Polemica al Classico: "Genitori contrari alle ‘carriere Alias’"

Tra i banchi del Liceo classico Morgagni non si discute solo di compiti e lezioni: nell’ultimo consiglio d’istituto, particolarmente divisivo, si è deciso di attivare la ‘carriera Alias’, lo strumento che consente agli studenti trans e non binari di essere riconosciuti con un nome di propria scelta al posto di quello anagrafico. Per esempio un nome femminile anziché quello maschile o viceversa.

Una scelta che ha subito acceso il dibattito: ad attaccare la decisione del preside Marco Lega è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Pompignoli, che concentra le proprie osservazioni soprattutto sulle modalità con cui si è arrivati al provvedimento. "La decisione è giunta in maniera controversa, nell’ambito di una riunione molto accesa. Il consiglio era praticamente spaccato in due, con tutti i rappresentanti delle famiglie e alcuni professori fortemente contrari". Secondo Pompignoli, un argomento così delicato avrebbe richiesto un percorso più prudente. "La dirigenza dell’istituto ha deciso di spingere sull’acceleratore, tralasciando ogni ragionevole cautela che si sarebbe dovuta adottare di fronte a genitori che non condividono l’istituzionalizzazione del cambio nome e la conseguente promozione dell’incertezza tra i ragazzi". Secondo l’esponente del partito di Giorgia Meloni, "su questi temi ci deve essere un clima sereno e avulso da ogni tipo di pressione. Laddove emergono legittime contestazioni da parte delle famiglie rappresentanti, bisogna provare a chiedersi se la priorità sia davvero quella di introdurre la ‘carriera Alias’".

Sul fronte opposto interviene ‘Un secco no’, associazione forlivese contro le discriminazioni, che in questa occasione si è fatta portavoce di diverse realtà cittadine, tra cui la Cgil provinciale, Forlì Città Aperta e il Collettivo Monnalisa, esprimendo pieno sostegno alla scelta del Morgagni. "Accogliamo con grande favore questa scelta. Una misura necessaria, che rappresenta una buona prassi educativa e sociale, in grado di garantire tutela alle persone trans e non binarie all’interno della scuola. In un contesto dove la visibilità delle persone Lgbtqia+ è ancora oggetto di polemica, ricordiamo che questo strumento dà diritto di riconoscere l’identità di chi ogni giorno vive quegli spazi. È un gesto di rispetto".

Per le associazioni firmatarie i problemi della scuola sono altri, come "l’alto tasso di abbandono scolastico tra le persone trans adolescenti, le difficoltà lavorative legate alla mancanza di rettifica dei documenti, le discriminazioni quotidiane subite in ambienti scolastici e professionali. E, prima ancora, la violenza simbolica di essere chiamate ogni giorno con un nome che non corrisponde a chi si è. Per questo ne sosteniamo con forza l’introduzione in tutti gli istituti, così come nei luoghi di lavoro e negli enti pubblici". Infine, l’appello a non restare in disparte: "Invitiamo tutti a farsi parte attiva nel promuovere pratiche che mettano al centro la dignità umana".

