Polemica in consiglio: "Trasmettete le sedute online". "Ci penseremo"

Primo consiglio comunale del 2024 a Castrocaro Terme e Terra del Sole: a tener banco la proposta delle minoranze di introdurre lo streaming delle sedute assembleari. Il gruppo ‘Insieme per Crescere’, guidato dall’ex sindaca Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza, e il gruppo PD, rappresentato da Patrizia Campacci, hanno presentato un ordine del giorno per impegnare il sindaco ad adottare entro la metà dell’anno la diretta web del consiglio. Per i proponenti, "un’opportunità di partecipazione democratica e di trasparenza, che consentirebbe di raggiungere più persone possibili". Un’innovazione agevolata dal fatto che "lo streaming era già stato utilizzato in epoca Covid e non comporterebbe costi aggiuntivi". La questione ha innescato un acceso dibattito che ha portato alla sospensione momentanea, chiesta dalla minoranza per valutare l’emendamento proposto a sorpresa dal gruppo di maggioranza. "Non siamo contrari all’innovazione tecnologica – ha precisato il capogruppo Daniele Vallicelli –, ma prima di fare un passo occorre valutare costi, formazione del personale e implicazioni. Non mi risulta che i comuni limitrofi abbiano adottato sistematicamente lo streaming, a parte le città di Forlì e Cesena".

Il leader di maggioranza ha così proposto di avviare una fase di approfondimento per valutare "questa opportunità in maniera responsabile e consapevole". Alla fine dell’assemblea, la discussione si è chiusa con un voto all’unanimità sul testo emendato dalla maggioranza per redigere uno studio di fattibilità, entro tre mesi.

"Pensiamoci bene – ha dichiarato il sindaco Francesco Billi –. È ovvio che durante la pandemia si doveva far fronte a una necessità emergenziale, oggi invece credo che il tema debba essere affrontato come servizio d’informazione professionale. Non possiamo quindi banalizzare e trattare lo streaming istituzionale come un semplice collegamento a distanza". Favorevole all’innovazione tecnologica "laddove utile ai cittadini e ben gestita", la fascia tricolore ritiene dunque opportuno effettuare valutazioni in "maniera seria e propositiva, restando dell’idea che sia altrettanto importante incentivare la partecipazione personale alla vita della comunità".

Perplessa sulla tempistica dei tre mesi Tonellato, che già aveva manifestato scetticismo sul mancato invito dei consiglieri di minoranza e della Protezione civile all’incontro con il commissario Figliuolo. Un incontro definito "sovracomunale e tecnico" da Billi. Nel corso dell’assemblea sono infine stati approvati in maniera unanime il rinnovo dell’adesione alla convenzione per il controllo su Lepida S.p.A e il budget 2024 - 2026 di Livia Tellus.