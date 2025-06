Polemica per una ‘faccina’ su Gaza

Diana Scirri (foto), consigliera comunale di Alleanza Verdi Sinistra, ha chiesto al sindaco se intendesse destituire Stefano Gagliardi dal ruolo di esponente del Comune all’interno del consiglio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L’interrogazione, discussa durante il consiglio comunale di ieri, era stata presentata perché "il signor Gagliardi – ha esposto Scirri – è solito deridere, con faccine ed emoticon, coloro che partecipano alle manifestazioni pro Gaza e di cui si dà notizia sui siti. Un atteggiamento che riteniamo non sia accettabile all’interno di un consesso come la Fondazione e per un’istituzione democratica come è il Comune di Forlì".

Alla richiesta della consigliera di Avs ha risposto il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, che ha rimarcato come mancassero "prove", allegate all’interrogazione, di quanto affermato dalla consigliera e che non è compito del Comune fare azioni di indagine di questo tipo. "Stefano Gagliardi – ha poi ricordato Bongiorno – è stato consigliere comunale, provinciale, e ha sempre portato avanti il suo ruolo con moderazione da tutti riconosciuta". Il vicesindaco ha poi affermato che l’amministrazione non intende rispondere più a interrogazioni che derivino da commenti social, confermando al contempo la fiducia a Stefano Gagliardi.

ma. bo.