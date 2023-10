Polemica sul risarcimento dei mobili

I mobili delle case private colpite dall’alluvione dello scorso maggio saranno risarciti dal Governo? Se lo chiedono i consiglieri regionali del Pd che, a firma della consigliera Manuela Rontini, hanno presentato un’interrogazione alla giunta regionale per capire come intenda confrontarsi su questo tema con la struttura commissariale. "Da indiscrezioni circolate circa la bozza di ordinanza commissariale – si legge nell’interrogazione –, sembra che i beni mobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali non rientrino fra i beni indennizzabili".

A rispondere alla interrogazione è stata la vice presidente Irene Priolo. Che ha precisato come tale risarcimento non sia stato inserito nel decreto 104 "nonostante avessimo presentato decine di emendamenti a tal fine. Ciò crea sperequazione – specifica – tra imprese e cittadini perché le prime hanno il mobilio riconosciuto fra gli indennizzi". E aggiunge sul ristoro dei mobili: "Per noi è un aspetto significativo che può creare ulteriore tensione sociale". La vice presidente della Regione conferma poi come sia eccellente il confronto con la struttura commissariale, "ma non possono fare ciò che non è previsto nella norma". A prescindere quindi dalle decisioni del Governo, la Priolo afferma: "Stiamo prevedendo di inserire il risarcimento dei mobili comunque come ricognizione nell’ordinanza in attesa della finanziaria. Vogliamo che i cittadini che presenteranno nella perizia anche i mobili siano risarciti".

Sulla questione interviene anche la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. "La Regione Emilia-Romagna, in perenne ritardo su tutte le scadenze, per coprire le proprie mancanze cerca di sviare l’attenzione dell’opinione pubblica e di montare costantemente polemiche sulla gestione del post-alluvione. Stiano serene le rappresentanti Pd, perché confermo – sottolinea nella sua nota – che non avranno alcun bisogno di presentare gli atti annunciati. Il Governo è già da tempo al lavoro per dare risposte agli alluvionati anche sui beni mobili danneggiati e non certo perché oggi lo chiede il Pd, ma solo perché ha, da principio, come unico obiettivo quello di fare gli interessi dei cittadini".

Matteo Bondi