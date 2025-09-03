Polemica sulla festa dell’Unità: "Parcheggi selvaggi e disagi": "Ma c’era un’ampia area sosta"

Chiedono che il Partito Democratico paghi i danni causati dai "parcheggi selvaggi" durante la Festa dell’Unità della Pescaccia. Ad accusare i partecipanti alla manifestazione, che si è conclusa sabato nel campo sportivo di Villagrappa, sono state le consigliere comunali di Fratelli d’Italia, Daniela Saragoni e Gabriella Fagnoli. "Le tante segnalazioni arrivateci dai residenti hanno dipinto un quadro sconcertante – dichiarano le due rappresentanti del partito di Giorgia Meloni –. È incomprensibile che l’organizzazione della festa dell’Unità non si sia preoccupata di individuare e predisporre parcheggi per i partecipanti. Avrebbero anche potuto allestire un servizio navetta. Il disagio dei cittadini è profondo. A nulla è servito il tentativo di dialogo appellandosi al buonsenso. I residenti si sono sentiti rispondere con arroganza e hanno dovuto produrre autonomamente cartelli segnaletici che indicassero la mancanza di parcheggi in via Sintella".

Le accuse delle due consigliere vanno dal "danneggiamento del verde pubblico", a causa dei parcheggi sulle aiuole, a "segnaletica divelta", dai marciapiedi ostruiti dalle auto all’accesso impedito ai residenti nelle proprie abitazioni. "È stato persino necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per eliminare le emissioni di un generatore di sostanze gassose che si riversavano in alcuni appartamenti limitrofi. Ancora una volta la sinistra ha confermato di non avere alcun rispetto della legge, della sicurezza e soprattutto delle persone. Pertanto inviteremo l’Amministrazione a chiedere i danni agli organizzatori".

Nessun commento, per ora, dal Comune. A rispondere a Fratelli d’italia è Michele Valli, segretario Pd di Forlì, impegnato alla festa come volontario. "I vigili del fuoco? Non sono intervenuti...". In merito ai parcheggi, Valli spiega: "È stato affittato un intero campo, enorme, a ridosso dell’abitato, proprio per far parcheggiare tutte le auto. Dopodiché, ogni cittadino è responsabile di dove sosta: hanno fatto bene gli agenti della Polizia Locale a multare chi si è messo davanti a un passo carraio". Valli rivendica il valore sociale della festa: "Ci sono oltre 120 volontari. E parte del ricavato va alla frazione, dall’asilo all’Azione Cattolica. Noi accogliamo tutti alla festa, quindi invitiamo Saragoni e Fagnoli alla prossima edizione".

Matteo Bondi