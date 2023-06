Polemica sulla gestione Cgil: "Critiche nel merito, non facciamo politica"

Non si placa la polemica politica sugli interventi e la ricostruzione del post alluvione. Ora è la Cgil a ribattere al pesante attacco del sindaco Gian Luca Zattini, che l’altro ieri aveva accusato Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì, di "approccio divisivo e violento" e di fare "campagna elettorale". Il sindacato replica di "non aver fatto attacchi di natura personale e men che meno attacchi violenti".

Tutto nasce al termine dell’incontro di mercoledì sera al Parco Incontro, alla presenza di Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, e al cospetto di un migliaio di volontari del sindacato che si sono dati da fare nei giorni seguenti il maltempo; in quella occasione Giorgini aveva parlato di "pesanti lacune nella macchina comunale subito dopo il 16 maggio".

Nel comunicato di ieri, la Cgil di Forlì e Cesena sottolinea di "aver raccolto il disagio, la fatica, le preoccupazioni delle persone alluvionate e abbiamo indicato la necessità di una discussione su ciò che oggettivamente non ha funzionato e che è sotto gli occhi di tutti, con la sola finalità di fare in modo che queste disfunzioni non si ripetano".

Il sindacato ricorda inoltre che i temi sollevati nell’incontro "sono già stati posti all’amministrazione e alla protezione civile con comunicazioni scritte il 20 maggio e a tutte le istituzioni preposte il 23 maggio, oltre che nei documenti presentati al sindaco assieme a tante realtà cittadine. Se Forlì oggi vuole dire che è andato tutto bene – continua la Cgil – , riteniamo che commetta un errore chiudendo gli occhi alla realtà e non ascoltando le tante persone che hanno lamentato ritardi, forti criticità e che stanno chiedendo risposte".

Inoltre il sindacato rammenta che "sono quattro anni che collaboriamo con questa amministrazione, con il sindaco e tutti gli assessorati, sempre con la capacità di stare sul merito, rivendicando dialogo e fornendo collaborazione. Abbiamo fatto accordi, tavoli di confronto sempre con un approccio costruttivo. Se ogni volta che in città si apre una discussione ci si chiude in sé stessi e la si butta in politica indicando che ’è partita la campagna elettorale’, si fa un errore".

Dopo questa nota insorge ancora il mondo politico di centrodestra, alzando di nuovo il tiro sulla Cgil e su chi critica la gestione dell’emergenza. Per Rosaria Tassinari e Joseph Catalano, rispettivamente deputato e commissario cittadino di Forza Italia, "quello di Forlì è un modello virtuoso che ha saputo affrontare l’emergenza con grande determinazione e spirito di sacrificio", mentre Giorgini fa "accusa insensate che hanno l’unico obiettivo di gettare fango sull’amministrazione".

Toni ancora più aspri dall’on. Jacopo Morrone (Lega), che ha chiara la posta in palio delle elezioni regionali del 2025 e parla di "soccorso rosso per un Bonaccini deluso nelle aspettative da parte della Cgil. Cosa non ha funzionato in Romagna? La risposta è semplice – incalza Morrone – . Non ha funzionato il sistema Regione che ha peccato di superficialità e ritardi nella tutela del territorio, di contrasto al dissesto e di manutenzione di fiumi e torrenti".