Polemica sulle famiglie. Opposizione all’attacco:: "Pochi investimenti". Aborto, ancora tensioni

La presenza del sindaco Gian Luca Zattini all’evento ‘Famiglia, natalità, difesa della vita’, organizzato recentemente dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presso la sala Randi, fornisce lo spunto al consigliere Federico Morgagni di Forlì e Co. per muovere una critica a tutto campo nei confronti dell’attuale amministrazione sui temi dei diritti civili, dei servizi alla famiglia e delle politiche abitative. Con un riferimento anche "agli ambigui tentativi di minare la legge 194", che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza, con l’inserimento "di un sedicente diritto a non abortire" contenuto nel programma.

"Nei 5 anni di governo della destra e di Zattini – attacca l’esponente del centrosinistra – l’evocazione retorica della famiglia non si è affatto accompagnata a una conseguente attenzione nelle scelte amministrative e di spesa, nonostante le enormi risorse di bilancio a disposizione". Morgagni avvia la sua critica a partire dalla scuola, per dire che "da anni il Comune non mette in campo alcun intervento per abbassare le rette o azzerare le liste di attesa per i nidi, con ormai un centinaio di famiglie in graduatoria" (nel consiglio comunale di lunedì, invece, l’assessora Paola Casara ha detto che il 96% dei richiedenti ha trovato posto). Si riferisce poi all’assistenza sul territorio per anziani e non autosufficienti, per i quali "servono risposte su più fronti, dall’ampliamento dei servizi dedicati fino alla predisposizione, come fatto in altri comuni, di un servizio comunale che aiuti l’incontro tra domanda e offerta e la qualificazione delle figure di badanti".

Quanto alle politiche abitative "l’Amministrazione ha mancato di svolgere qualsiasi funzione di regia dei vari soggetti, come Fondazione, imprese, privato sociale, che in tanti altri comuni vengono invece coinvolti in progetti innovativi di co-housing, edilizia sociale agevolata e rigenerazione immobiliare".

A stretto giro è arrivata una replica da parte di Maria Cristina Terenzi, presidente della Consulta comunale delle associazioni delle famiglie, che coglie l’occasione per riferirsi, in particolare, alle prese di posizione di Morgagni sul tema dell’applicazione della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. Posizioni che sarebbero in contraddizione con quanto dichiarava il consigliere in un incontro tenuto con la Consulta nei mesi scorsi. Terenzi riassume così la dichiarazione di Morgagni in quella sede: "Per Forlì e Co. è fondamentale l’applicazione della legge 194/78 in tutte le sue parti e in particolare va garantita l’autodeterminazione della donna". Dichiarazione condivisa in quell’occasione anche da Valentina Ancarani, consigliera comunale e vicepresidente della Provincia per il Pd. Mentre Gessica Allegni, segretaria provinciale del Pd, "ha usato toni e argomentazioni diametralmente opposti".

Pertanto, la presidente invita "chi assume ruoli politici a conoscere la realtà delle donne che si sentono costrette ad abortire per problemi economici, sociali o contingenti, facendo visita alle associazioni della Consulta che sostengono centinaia di famiglie e donne di Forlì, offrendo opportunità concrete per consentire loro di prendere decisioni effettivamente libere e consapevoli".

Per il Popolo della Famiglia la posizione del Pd è solo "propaganda". Anche se "riconosciamo che sulle politiche familiari non c’è ancora stata la svolta che serve". E rivendica di voler "correggere la distrazione di questi anni". E fa un esempio: "Proponiamo la creazione di un unico ufficio comunale con competenze trasversali rivolto a nuove generazioni e famiglie, ma sosteniamo convintamente anche la proposta del marchio ‘Comune amico della famiglia’ avanzata dalla Consulta".

