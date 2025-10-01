Polemica sulle luminarie: "Si spenderà più del 2024". E i dem escono dall’aula

La seduta del consiglio era giunta all’ultimo punto all’ordine del giorno ieri, una variazione di bilancio che comprendeva anche una spesa di 190mila euro sulle luminarie natalizie ai quali vanno a sommarsi altri 90mila euro per un altro allestimento luminoso. Un documento già discusso in commissione e che ha visto una breve presentazione da parte dell’assessore, Vittorio Cignani.

Nel dibattito ha preso la parola il Dem Graziano Rinaldini che ha fatto la somma delle due variazioni (280mila euro) aggiungendo, però, anche altre tre determine dirigenziali datate tra il 15 e il 22 settembre di quest’anno per il progetto ‘Forlì che brilla’: 122 mila euro per organizzazione eventi e comunicazione, 168 mila euro per uno spettacolo di luci immersivo, 147 mila euro per fornitura e posa in opera degli allestimenti. Ne risulta una spesa di 717mila euro.

"Una somma simile da spendere per Forlì che brilla – ha affermato in aula Rinaldini –, quando ci troviamo con l’erba alta, la città sporca e venti posti letto tagliati agli anziani. Altro che la riduzione sui costi per il Natale che era stata promessa dal sindaco". Affermazioni alle quali non è seguita nessuna risposta dai banchi della maggioranza che ha preferito lasciar cadere l’argomento.

Alla richiesta di voto da parte del presidente del consiglio comunale, però, ha preso la parola il capogrupo Pd, Alessandro Gasperini, che ha annunciato l’uscita dall’aula di tutta la minoranza, che ha poi diffuso una nota stampa tornando sul tema del Natale.

"Avevamo accolto con favore, come molti forlivesi, le dichiarazioni alla stampa dell’assessora Cintorino sull’intenzione del Comune di contenere le spese per gli allestimenti natalizi – scrivono i consiglieri di opposizione – dopo lo sperpero, negli ultimi anni, di oltre 2 milioni di euro di soldi pubblici per lustrini e luminarie". Una promessa che, però, è stata disattesa dalle voci di spesa: "Purtroppo le parole sono state totalmente contraddette dai fatti – prosegue la nota –. Come è emerso, non solo la Giunta Zattini non ha per nulla scelto la via della sobrietà, ma prevede addirittura di spendere di più dell’anno scorso".

Alla nota erano allegate anche le tre determine che poco prima erano state esposte in aula dal consigliere Rinaldini.

Negli scorsi mesi lo stesso sindaco aveva dichiarato che per il Natale non ci sarebbe più stato il videomapping in piazza, ma ora il capitolo di spesa finalizzato alla realizzazione di ’uno spettacolo di luci immersivo’ suggerisce il contrario.

"Ancora una volta la giunta Zattini ha scelto la via dell’immagine, dell’apparenza e dello spreco – si legge nella nota –. I bisogni delle persone sono stati messi da parte da una decisione tanto sbagliata e ingiustificabile che nessun consigliere del centrodestra ha preso la parola per sostenerla in Consiglio, mentre nemmeno dalla Giunta è arrivata una presa di posizione o anche solo una spiegazione".

Matteo Bondi