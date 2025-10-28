Polemiche anche tra i Mussolini. Caio scrive alle due sorelle:: "La cripta è aperta a tutti"

L’adunata di domenica a Predappio per l’anniversario della Marcia su Roma non solo ha radicalizzato la divisione fra gli organizzatori, ovvero le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini (pronipoti del duce) e Forza Nuova, ma anche quella interna alla famiglia degli eredi. Una tensione che era già trapelata a maggio 2021, quando era stata riaperta la cripta Mussolini, dopo 4 anni di chiusura per restauri.

Da una parte si ritrovano le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini e dall’altra il loro fratello Caio Giulio Cesare Mussolini che, con un post sui social, scrive: "Orsola e Vittoria Mussolini non rappresentano la ‘famiglia Mussolini’ nel suo insieme, ma esclusivamente loro stesse". Riferendosi a dichiarazioni sostenute nei giorni scorsi sulle manifestazioni del 28 ottobre a Predappio e riportate dalla stampa, il fratello Caio Giulio Cesare Mussolini precisa: "La famiglia comprende anche gli eredi di Bruno, Romano, Anna Maria e Vittorio Mussolini, tra cui anche il sottoscritto, i quali, per quanto riguarda la gestione della cripta di famiglia, si coordinano e deliberano in modo collegiale e a maggioranza sulle decisioni e sulle iniziative da intraprendere". Quindi, "Orsola e Vittoria Mussolini sono naturalmente libere di promuovere iniziative o manifestazioni di carattere personale, ma non detengono alcun titolo né diritto esclusivo rispetto ad altri membri della famiglia o ad altri soggetti eventualmente interessati".

Caio Giulio Cesare è un ex ufficiale di Marina che da anni lavora negli Emirati Arabi (nel 2019 fu candidato da Fratelli d’Italia alle elezioni europee, senza essere eletto). Dopo aver precisato che "la signora Angela Di Marcello, talvolta indicata dalla stampa come ‘fiduciaria della famiglia Mussolini’, non riveste alcun ruolo ufficiale. La sua eventuale collaborazione riguarda unicamente Orsola e Vittoria".

Poi arriva al tema che è tornato caldo nei giorni che precedevano il corteo, allorché le sorelle avevano scritto che "apertura e chiusura sono a discrezione dei familiari. Non esiste altra manifestazione autorizzata che abbia accesso alla cripta". Il fratello Caio la pensa diversamente: "La cripta di famiglia è aperta a tutti coloro che desiderano visitarla, ripeto tutti, nel pieno rispetto della sacralità e decoro del luogo, durante gli orari di apertura del cimitero di San Cassiano. Perciò Orsola e Vittoria Mussolini non dispongono di alcuna facoltà di chiuderla ‘discrezionalmente’ né del potere di limitare l’accesso alla cripta a chicchessia, fatta eccezione per i giornalisti, i quali devono richiedere una autorizzazione preventiva". L’erede del duce definisce l’attuale gestione della cripta con l’espressione latina ‘uti dominus’ che significa ’come se si fosse proprietario’ e la ritiene "non più sopportabile". Benché contattate dal Carlino, finora non è arrivata alcuna replica da Orsola e Vittoria.