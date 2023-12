Polemiche in Comune. Inadeguato il piano di protezione civile. Il Pd: "E attuato male"

Si è tenuta martedì pomeriggio l’audizione del responsabile del piano di protezione civile per la città di Forlì in seno alla commissione speciale per l’alluvione. A intervenire in aula è stato il geologo Marcello Arfelli, o meglio, il 10% del geologo Arfelli, in quanto, ha spiegato lui stesso, il restante 90% è suddiviso come responsabile del piano per i 15 Comuni che fanno parte dell’Unione della Romagna Forlivese. Forlì è uscita dall’Unione, ma il piano di protezione civile è ancora coordinato con tutti gli altri 14 Comuni.

Risale al 2021 l’ultimo aggiornamento del piano di protezione civile che ha cadenza triennale, quindi dovrà essere aggiornato agli inizi del 2024: il primo piano di Forlì fuori dall’Unione. Il geologo Arfelli ha così illustrato il corposo piano sintetizzando ai consiglieri comunali appartenenti alla commissione le linee principali dello stesso. Evidenziandone anche i limiti, primo fra tutti, evidentemente, l’esiguità del personale impiegato, cioè solo lui.

In occasione dell’alluvione dello scorso maggio, inoltre, la sua casa è stata allagata ed è dovuto accorrere in soccorso della propria famiglia. "Si è trattato comunque di un evento senza precedenti – ha spiegato Arfelli –, non eravamo preparati, ma nessuno lo era, perché nessun piano in Italia prevede che le acque sormontino gli argini, come invece è successo".

I consiglieri comunali del Partito Democratico sono intervenuti per sottolineare alcune incongruenze che hanno riscontrato nell’attuazione dello stesso piano. "Un esempio di particolare gravità – sostiene il consigliere Matteo Zattoni –, è stato l’utilizzo prolungato e inadeguato del palazzo Sme di via Punta di Ferro per l’accoglienza degli sfollati, in quanto non rientrava tra le ‘aree di accoglienza’ elencate nell’allegato 2 al Piano, come pubblicato sul sito del Comune. Il motivo per cui andava preferita una o più delle 21 scuole inserite come aree di accoglienza è semplice: nelle scuole si poteva assegnare un’aula singola a ciascun nucleo familiare e si poteva garantire un numero adeguato di bagni, docce e uno spazio mensa già esistente a tutti gli sfollati presenti. All’interno del Palazzo Sme, al contrario, le persone sono state ammassate per due settimane in un unico stanzone, costrette a condividere spazi con estranei e senza un numero sufficiente di bagni, ledendo ingiustificatamente la loro privacy e la loro dignità. A ciò va aggiunto che le docce erano inadeguate e lontane, mentre la mensa – conclude – era posta in un altro padiglione, il cui raggiungimento richiedeva un passaggio all’esterno".

I consiglieri hanno poi sottolineato come sia mancato un "vero coordinamento tra i vari enti e organismi competenti, soprattutto nel sistema di allertamento", suggerendo che si sarebbero potuti usare, almeno, i megafoni sulle auto della polizia locale.