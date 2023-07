Polemiche senza tregua Verdi e Italia Nostra: "Collezione Verzocchi, trasloco illegittimo"

I Verdi rimarcano l’insofferenza della giunta comunale a qualunque critica, Italia Nostra torna a criticare lo spostamento della Collezione Verzocchi a Palazzo Albertini. Non si fanno attendere le repliche alle dichiarazioni del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore Valerio Melandri di lunedì, nel presentare alla stampa alcuni progetti culturali per la città. Gli esponenti della giunta hanno confermato l’indisponibilità al confronto, sostenendo che "dietro chi ci critica ci sono i protagonisti del precedente disastro".

"Se il sindaco Zattini ritiene che non vi possa essere nessun margine di discussione con coloro che criticano i progetti dell’amministrazione ci chiediamo quali possano essere i suoi interlocutori, ammesso che ne voglia avere, o se auspica solo masse plaudenti come altri in passato". I portavoce di Europa Verde, Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi, attaccano proprio su questo punto l’intransigenza della giunta di centrodestra. "Il sindaco si rassegni, siamo in democrazia e le critiche al suo operato ne sono il sale – sostengono i Verdi – . Ci permettiamo di fargli notare che alle critiche non si risponde con frasi offensive come quelle pronunciate l’altro ieri, sostenendo che non ci può essere nessun margine di discussione con chi critica i progetti dell’amministrazione. Invece di fare la solita propaganda accetti di discutere".

La conferenza stampa di lunedì ha illustrato il progetto di riqualificazione di Palazzo Merenda, lo spostamento provvisorio della Biblioteca civica a Palazzo Romagnoli e della Collezione Verzocchi a Palazzo Albertini, programmi già annunciati. "Non solo si tratta di aria fritta più volte – dice Europa Verde – ma quello che consideriamo una sconclusionata girandola di interventi senza capo né coda è stato abbondantemente più volte oggetto di critiche e di osservazioni, di raccolte di firme e anche di dichiarazioni alla stampa da parte di personaggi di rilievo nel mondo della cultura, fra i quali il prof Roberto Balzani, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, Giovanni Tassani ed altri. Europa verde ha presentato sul tema 3 interrogazioni, una il Regione e 2 in Parlamento, l’ultima delle quali chiede addirittura di annullare le autorizzazioni delle due Soprintendenze". Balzani, ex sindaco di Forlì, fu colui che inaugurò palazzo Romagnoli spostandovi la Verzocchi nel 2013.

La sezione forlivese di Italia Nostra, che con altre associazioni ha raccolto oltre mille firme contro il trasferimento della Verzocchi, non s’arrende. "Il progetto di allestimento della Collezione Verzocchi in Palazzo Albertini, presentato in modo magniloquente ma ancora vago – sostiene – rafforza le nostre obiezioni a tale operazione. A febbraio avevamo reso noto il parere di Fausto Baldi, già avvocato dello Stato, circa l’illegittimità del trasferimento dall’attuale sede di Palazzo Romagnoli, in violazione della donazione del 1961, che lega la collezione in modo indissolubile a quella permanente della Pinacoteca civica".

Secondo Italia Nostra, "il progetto attuale, pur essendo volto a dare il massimo risalto possibile alla collezione e al suo ideatore e ad esaltarne il valore facendola diventare addirittura un museo, isola di fatto la collezione e la svincola così totalmente dall’unitario contesto culturale dei quadri della Pinacoteca civica". Infine, si manifestano "timori per il futuro dei musei forlivesi, sempre più legati a una spettacolarizzazione e sempre meno rappresentativi dell’identità culturale della città e sul destino indefinito di palazzo Romagnoli dopo il costoso uso transitorio come biblioteca. I costi di tali operazioni, 2 milioni solo per l’Albertini, compresi quelli di gestione ancora non noti, andrebbero precisati e attentamente soppesati".