"Polemiche strumentali Alea è al top nel settore"

Sono divampate le polemiche dopo le dimissioni dei consiglieri Daniele Carloni ed Enrico Pieri dall’organo amministrativo della società di gestione dei rifiuti Alea Ambiente. Da più parti si è chiesto che si dimetta anche la presidente Simona Buda, mentre le opposizioni di Forlì annoverano la gestione amministrativa di Alea fra le incapacità delle giunta Zattini riguardo alle varie società partecipate. La presidente Buda tiene comunque a precisare come Alea continui a riscuotere successi in quello che è il cuore della sua attività, cioè la raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio dei 13 Comuni che la costituiscono: il Forlivese a parte S. Sofia e Premilcuore.

"È davvero triste – afferma Buda – per chi ama la propria comunità leggere come Alea Ambiente, che di questa comunità è una componente importante, sia oggetto di polemiche strumentali con argomenti lontanissimi dalla realtà dei fatti, che desidero ricordare. Alea Ambiente è tra le migliori società di gestione dei rifiuti dell’Emilia-Romagna e una delle migliori in Italia in quanto a risultati raggiunti: l’83% di raccolta differenziata conseguita nel 2021 (e confermata anche nel 2022) consente di raggiungere in anticipo di 9 anni gli obiettivi del piano regionale fissati al 70% per il 2030".

La presidente ricorda anche come Civitella sia il comune sotto i 5mila abitanti più virtuoso nella raccolta differenziata in regione e la stessa Forlì sia ottava nella classifica annuale sulle performance ambientali secondo l’osservatorio di Legambiente, anche grazie all’efficienza nella raccolta dei rifiuti. "Questi risultati hanno ancor più valore – continua Buda – poiché ottenuti mantenendo inalterate le tariffe nel 2022 e lo saranno pure nel 2023, grazie alla buona gestione della società a fronte di un generale aumento dell’inflazione e di un incremento che ha riguardato praticamente tutte le altre bollette per il cittadino. Alea Ambiente ha saputo assorbire gli enormi rincari di carburante, energia e altro poiché è la società dei cittadini e a loro favore investe eventuali utili, attraverso migliorie del servizio, e contenendo le tariffe. In momenti così difficili abbiamo compiuto tutto ciò per andare incontro alla comunità coi fatti".

Sulla questione del direttore generale mancante da oltre un anno, "Alea Ambiente non è mai stata senza una direzione – conclude la presidente –. Fino a settembre Angelo Erbacci – direttore generale di Livia Tellus in prestito – ha svolto un ottimo lavoro e nei successivi tre mesi l’intero consiglio di amministrazione si è assunto deleghe e responsabilità fino all’arrivo del direttore tecnico qualche settimana fa. A breve verrà individuato il direttore generale e la società avrà due direttori, per una miglior definizione delle competenze e operare per la sua crescita".

Matteo Bondi