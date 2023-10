Polemiche su Formì. Confcommercio:: "Il debutto sembrava il congresso della Lega"

"Era l’inaugurazione di Formì o il congresso della Lega?". Confcommercio aveva già criticato le parole del consulente dell’area commerciale, Gianpaolo Alfano, che aveva assicurato che il nuovo distretto di Pieveacquedotto non danneggerà il centro storico. Un nuovo attacco è arrivato ieri, all’indomani dell’inaugurazione ufficiale, con una nota firmata dal direttore Alberto Zattini. Che ha puntato il dito sulla "folta rappresentanza sia dell’amministrazione comunale di Forlì che della Lega. In termini numerici, non ho memoria di situazioni analoghe".

Al momento del taglio del nastro, a parte il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore al Pnrr Marco Catalano (che è di Fratelli d’Italia), c’erano il vicesindaco Daniele Mezzacapo, il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Pompignoli, il consigliere Albert Bentivogli (anche segretario del Carroccio a livello cittadino) e infine il deputato Jacopo Morrone (numero uno del partito in Romagna). "In prima fila c’era lo stato maggiore della Lega. Come dovrebbe essere interpretata questa presenza in forze di esponenti del Carroccio?".

Alberto Zattini formula un’ipotesi che, dal suo punto di vista, suona come un’accusa: una "saldatura tra la Lega e la grande distribuzione, nonché delle medio-grandi strutture di vendita?". Per Zattini, "la Lega fa parte di una maggioranza che, a parole, dovrebbe tutelare anzitutto il centro storico e le sue attività. Ci aspettiamo che parlamentari e consiglieri regionali partecipino in futuro al taglio del nastro di nuove attività del centro, che stanno attraversando un momento drammatico. Vedremo se ci sarà il loro sostegno in forze come sabato". Una postilla velenosa indirizzata proprio alle politiche della giunta sulla viabilità nel cuore della città: "Si fa finta di non vedere che, tra gli elementi in grado di attrarre i consumatori, c’è il costo del parcheggio. Non ho visto righe blu a Formì...".

Gianpaolo Alfano, consulente della società Forlì Nord proprietaria dell’area, ha avuto i primi riscontri positivi: "La ‘due giorni’ di eventi per il lancio ufficiale di Formì ha confermato che la nostra offerta attrae l’interesse di un vasto territorio. Siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo e orgogliosi della risposta che ha avuto la città. Applauditissimi i concerti". In particolare quello di Cristina D’Avena, storica cantante delle sigle dei cartoni animati.