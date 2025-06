Polemiche sui rimborsi. Il Pd: "Soldi solo al 4% degli alluvionati"

A riaccendere il fuoco della polemica sui mancati ristori a famiglie e imprese agricole dopo la tragedia dell’alluvione del maggio 2023, ci ha pensato un servizio del programma tv Report, rimarcato dal segretario del Pd forlivese, Enrico Monti, e dai consiglieri comunali dem. "Ancora una volta, la Romagna e le sue imprese si ritrovano ad affrontare l’ennesima beffa da parte di un Governo che, a parole, promette rapidità ed efficienza, ma nei fatti si rivela incapace di dare risposte concrete – affermano Monti e il Gruppo consiliare del Pd Forlì –. A oltre due anni dall’alluvione del maggio 2023, una percentuale irrisoria, meno del 4% delle famiglie e delle imprese colpite, ha ricevuto i rimborsi promessi".

Il focus è in particolare sul comparto agroalimentare, forse uno dei più colpiti dall’evento alluvionale. "Non possiamo tollerare che le nostre aziende, che con coraggio e sacrifici enormi hanno iniziato a ricostruire con le proprie forze, vengano abbandonate a sé stesse – proseguono i rappresentanti dem –. Il caso di Agricat è emblematico: dopo un anno di silenzio assordante e dinieghi inspiegabili, solo grazie all’intervento della Regione e delle organizzazioni di settore, si sono visti i primi, seppur tardivi, passi avanti".

Passi avanti comunque non sufficienti per i dem che sostengono che il 50% delle aziende sia ancora senza risposte, con un sistema di calcolo degli indennizzi che non copre i danni effettivi e non prevede ristori per le mancate produzioni agricole. I dem chiedono al Governo di intervenire immediatamente per semplificare e velocizzare gli iter burocratici di Agricat. "Il Governo deve fare la sua parte: rafforzare gli incentivi per la protezione attiva delle colture, come sta già facendo la Regione Emilia-Romagna con iniziative lodevoli come i bandi ‘Frutteti protetti’ – proseguono di dem –, e, soprattutto, rivedere la politica sulle assicurazioni agricole, integrando le risorse comunitarie con un apposito capitolo di spesa nazionale". I dem chiedono l’intervento anche del sindaco e dell’assessore all’agricoltura affinché si facciano portavoce delle istanze del territorio presso le istituzioni competenti.

I consiglieri comunali del Partito Democratico, parlano di "incuria e lassismo" riguardo all’archivio comunale salvato dall’alluvione: una parte, da quel momento, è depositata in attesa di recupero presso le celle frigorifere di Orogel, che però ha fatto sapere che dal 6 agosto, data di cessazione del contratto, non intende prolungarlo, per tornare a destinare gli spazi all’attività industriale che le compete. "A un mese e mezzo dalla scadenza del contratto con la ditta – accusano i consiglieri d’opposizione –, l’Amministrazione non ha nessuna soluzione alternativa e sta ricorrendo, in estremo ritardo, a una affannosa consultazione preliminare di mercato nella speranza di individuare, nel breve tempo rimasto, qualche azienda che abbia locali idonei a ospitare i documenti".

