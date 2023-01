Polemiche sul parcheggio "Pronti a migliorarlo"

di Sofia Nardi

Era il 12 dicembre quando è stato inaugurato il nuovo parcheggio in via Romanello. Ottanta posti auto in 480 metri quadrati di spazio. I lavori sono costati in tutto 400mila euro, cifra che ha consentito di realizzare un’area sosta all’avanguardia e sostenibile, con una pavimentazione permeabile fino al 95%, per limitare al massimo la dispersione idrica. Ma non basta: il parcheggio ambisce non solo a recuperare alcuni degli stalli persi dopo l’abbattimento del parcheggio di cemento in piazza Guido da Montefeltro, ma anche a riqualificare un’area dismessa che si collega agli spazi della Fabbrica delle Candele. Un progetto ambizioso che, però, a un mese dall’inaugurazione ha già visto sollevarsi diversi critiche da parte dei cittadini.

I principali problemi sono evidenziati dai residenti di via Romanello e si concretizzano nella ridotta visibilità per le auto in uscita dal parcheggio che condividono un tratto di strada con i residenti del grande condominio adiacente all’area di sosta. Ma le problematiche sarebbero anche altre: l’eccessiva velocità dei mezzi che percorrono via Romanello, incrementate da quando ha inaugurato il nuovo parcheggio, gli accessi e le uscite troppo stretti e la presenza di una sola colonnina per il pagamento della sosta, posizionata all’ingresso.

"Il parcheggio è attivo da poco più di trenta giorni – puntualizza l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. Certo, è possibile che in questo periodo di rodaggio emerga qualche problema tecnico, ma ci vogliono i giusti tempi per rendersene conto e procedere, poi, per risolvere con i giusti accorgimenti. Sarà nostra cura monitorare la visibilità per rendere il tratto sicuro".

Alcune problematiche, però, rimarranno tali: "A chi obietta che l’ingresso e l’uscita sono troppo stretti – prosegue Cicognani – va sottolineato che abbiamo dovuto agire su un muro storico, vincolato dalle Belle Arti. Per realizzare il parcheggio abbiamo dovuto letteralmente segare un muro con dei vincoli precisi e non sarebbe stato possibile eccedere in alcun modo. La colonnina troppo distante dagli stalli più vicini alla Fabbrica delle Candele? Si tratta appena di venti metri in più da percorrere per chi parcheggia in fondo. Aggiungere una colonnina in più sarebbe costato 25mila euro di denaro pubblico".

Resta intanto ancora in sospeso il progetto sul parcheggio interrato che potrebbe essere realizzato al Carmine, dove sono stati realizzati i primi rilievi per valutare la fattibilità: "Le valutazioni non sono complete – spiega Cicognani –. Attualmente sono in corso le ispezioni sul livello delle falde acquifere che sono state realizzate in estate e devono essere ripetute nei mesi invernali. Ci vorrà ancora qualche tempo, poi sapremo se potremo procedere con i lavori".