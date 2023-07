Polemiche sul polo H "Stop alle costruzioni"

Torna a far sentire la sua voce l’Ascom - Confcommercio di Forlì per bocca del suo direttore Alberto Zattini, che punta il dito contro il progetto del cosiddetto Polo H, in zona Vecchiazzano, del quale, peraltro, non sono chiari i tempi di realizzazione. Si tratta di un intervento di cui si è tornati a parlare nei giorni scorsi e che riguarda oltre 8mila metri quadri sui quali dovrebbero sorgere un supermercato, con una superficie di vendita di circa 1500 metri quadrati, un bar e una casa per anziani (Rsa). "A Vecchiazzano, dove tra l’altro è prevista anche un’attività estrattiva, c’è bisogno di altro cemento? C’è bisogno di altro traffico? – si domanda Zattini – Non ci dimentichiamo che siamo nel quartiere dell’ospedale: che almeno non venga sottovalutato l’impatto della viabilità sull’attività quotidiana dei mezzi di soccorso". Quello dei nuovi insediamenti commerciali, primo fra tutti il mega centro di Pieve Acquedotto, con i suoi 75mila metri quadrati di spazio, diviso tra superfici destinate alla vendita e aree dedicate al terziario, sono da tempo nel mirino di Ascom, per le ricadute negative che potrebbero avere sul commercio di vicinato, già fiaccato dall’e-commerce, dalle restrizioni dovute al covid e adesso messo ulteriormente a dura prova dall’alluvione.

"Sappiamo purtroppo molto bene l’impatto che le medie strutture di vendita producono sui negozi di vicinato – continua Zattini –. E ora apprendiamo che tra quattro anni, quando tra l’altro il mondo del commercio sarà notevolmente diverso, ne aprirà un altro. Ma davvero se ne sente il bisogno?". E non sfugge al presidente di Ascom il tema dell’impatto ambientale determinato da scelte urbanistiche centrate sulla corsa alla cementificazione.

"Politica e istituzioni dovrebbero iniziare a riflettere, perché ciò che si fa localmente ha un impatto – conclude Zattini –. Non ci si deve sentire privi di responsabilità davanti ai cambiamenti climatici". Dunque, stop alle costruzioni, meglio piuttosto "intervenire sui sottoservizi, a cominciare dalla rete fognaria, che risale agli anni ‘60".

Paola Mauti