Polemiche sull’annuncio Donini divide i partiti

Riflessioni diametralmente opposte, nel campo politico, su quanto emerso dal consiglio comunale aperto di giovedì sera, dedicato ai problemi della sanità. Canta vittoria la destra, mentre il Pd considera strumentali i continui attacchi alla giunta Bonaccini. "La Regione torna sui propri passi e, dopo le sollecitazioni di Fratelli d’Italia, trova le risorse per procedere con i lavori di adeguamento del Pronto soccorso di Forlì, necessari e promessi da anni, ma che erano misteriosamente spariti dal piano di investimenti dell’Ausl Romagna", dice Alice Buonguerrieri, deputato e coordinatore provinciale di FdI. "Ora vigileremo se le tempistiche saranno rispettate. E dopo la vittoria sul Pronto soccorso, continueremo a lottare per la seconda aumedicalizzata nel forlivese, per il ripristino della Mike che faceva base a Meldola e che è stata tolta dall’Ausl Romagna, penalizzando il Forlivese e indebolendo il sistema di soccorso d’emergenza sul territorio. Se c’è la volontà, come dimostra questo caso – conclude Buonguerrieri – le risorse si trovano e lo dimostra anche l’Ausl Romagna stessa quando vuole ingaggiare super dirigenti e non incontra ostacoli ad impegnare oltre 730 mila euro per tale scopo".

Il gruppo consiliare dei dem ribatte: "I dati che il direttore generale dell’Ausl Romagna ha riferito in consiglio comunale segnalano l’importanza di una sanità territoriale che necessita di investimenti; per questo abbiamo appreso con favore che nell’ambito del piano di investimenti, l’assessore regionale alla Sanità abbia confermato il finanziamento relativo ai lavori che interessano il pronto soccorso dell’ospedale di Forlì". Il Pd mette in luce le contraddizioni nel centrodestra: "Non è credibile il dietrofront a parole del sindaco Zattini su un ritorno all’Ausl Forlì dal momento che sono proprio i partiti che lo sostengono che in queste settimane hanno spinto per il ritorno all’Ausl comunale. Il dibattito in consiglio comunale ha fatto emergere ancora una volta che il sindaco Zattini non governa la propria maggioranza. Tali dichiarazioni risultano ancor meno credibili se le si confronta con le scelte che il sindaco Zattini ha preso in questi anni per la città, preferendo sempre guardare al passato, in una visione isolazionista di Forlì – concludono i dem –. Persino sull’automedica il sindaco Zattini ha tenuto un comportamento contraddittorio: quando se ne è discusso nella conferenza socio-sanitaria non si è mai dichiarato contrario, mentre sui giornali a parole si metteva dalla parte dei sindaci che denunciavano la situazione".