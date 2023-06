Polenta, addio a Lanciotto Morto lo storico campanaro

Noto come il campanaro della pieve di Polenta, avrebbe compiuto 99 anni proprio oggi – all’anagrafe era stato registrato infatti il 12 giugno 1924 –, ma Lanciotto Zaccarini, che si è spento nella notte fra sabato e domenica all’ospedale di Forlì, aveva sempre detto di essere nato in realtà il 10: "All’epoca faceva fede il giorno in cui si veniva registrati all’anagrafe – raccontò in un’intervista al Carlino per i 90 anni – e mio padre riuscì a raggiungere l’ufficio solo due giorni dopo". Zaccarini era nato nel castello di Polenta è proprio il giorno in cui venne al mondo ci fu un temporale con un fulmine che cadde sull’edificio uccidendo tutti gli animali: "Le persone non si arrischiavano ad entrare – ricordava –, perché avevano paura di trovare anche me e la mia mamma morti".

Lanciotto era stato il campanaro della pieve di Polenta fin da bambino: diceva di aver iniziato a 8 anni. Si era ‘ritirato’ ufficialmente nel 2012, subito dopo il restauro che aveva riportato l’amata pieve agli antichi splendori. La stessa pieve che aveva visto il sì con l’amata Maria 73 anni fa. Avevano festeggiato le nozze di titanio (70 anni) il 7 ottobre del 2020. Una intera vita vissuta nella frazione bertinorese restindendo alla tentazione di "ruzzolare a valle" alla ricerca non solo di un lavoro, ma anche di una vita più agiata. "Per i primi 15 anni di matrimonio – avevano spiegato i due coniugi – abbiamo vissuto nel castello, senza luce e gas, con l’acqua che era da attingere da un pozzo da raggiungere attraverso un sentiero lungo e tortuoso".

Zaccarini ha sempre coltivato la terra, ma ha anche scavato pozzi, "quando si facevano con la vanga e non con la trivella", e il birocciaio. Oltre che scampato al fulmine appena nato, era uscito indenne da tre incidenti proprio mentre scavava pozzi e da una malattia che molti luminari ritenevano incurabile, ma poi guarita dal suo medico di base. Lanciotto ci aveva svelato un segreto: "Io do retta ai dottori e se mi dicono di prendere una medicina io la prendo. Tanti miei amici che non seguivano i dottori adesso non ci sono più".

Lascia, oltre alla moglie Maria, i figli Arturo e Marina, nipoti e pronipoti. Le amate campane hanno sempre scandito la sua vita: le suonava sempre a mezzogiorno, per i vespri, le messe e i raduni carducciani. Suoneranno un’ultima volta per lui: domani alle 16 i funerali alla pieve.

Matteo Bondi