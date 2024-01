Polenta e musica: arde ancora lo Zoc ed Nadel a Modigliana

L’attività ’enosocialgastronomica’ dello Zoc ed Nadel a Modigliana prosegue stasera con la Cgil di Forlì che dalle ore 19 servirà polenta con cinghiale, panini con salciccia e pancetta, dolce. La musica popolare dal vivo con danze della tradizione sarà a cura di Lucio e Andrea.

Domani alla stessa ora il Moto club, in collaborazione con ‘Bellini we care connect’ e Mauro Leoni fisioterapista, offriranno penne di Briccola e lo stufato del presidente. Durante la degustazione musica col DJ Tava ed elezione della ‘Bella del Paese’. Giovedì sarà la volta dell’azienda Bimp e dei trattoristi Fratelli Ferri, che ancora proseguono l’attività di ripulire il territorio da alberi e fanghi, con polenta, pasta, salciccia, pancetta e vin brulè accompagnati dalla musica con ‘I D-VAGO’. Concluderà questa edizione affollatissima di commensali, moltissimi non residenti, la Confartigianato che venerdì alle ore 19 offrirà pasta e fagioli, carne in graticola e dolci caserecci; nell’attesa alle ore 21 che, a cura delle Parrocchie, arrivi la Befana con i doni per i bambini. Alle 21 concluderà l’intera edizione dello Zoc ed Nadel 2023-24 il sorteggio dei buoni acquisto della lotteria ‘Fortuneda! La spesa mugianésa’. Per l’Epifania si smonta tutto, ma a pranzo le graticole saranno ancora a disposizione e il fuoco acceso, come sempre gratuitamente, per chi vorrà utilizzarle per l’ultima volta.

g.a.