Poliambulatorio privato: ecco la nuova gestione

Ieri mattina a Modigliana, in municipio, è stata presentata l’attività della nuova gestione del poliambulatorio ‘Il Glicine’, di prossima apertura: un’occasione per fare il punto sulla situazione dei servizi sociosanitari del paese. Il sindaco Giancarlo Jader Dardi ha aperto ricordando la precedente gestione del poliambulatorio ‘Il Glicine’, attivo dal 1992 al 2019: "Noi abbiamo avvertito la necessità di ripromuoverne l’apertura non solo per la vallata ma anche per i paesi limitrofi come Brisighella e Rocca e anche dei faentini. La pandemia Covid ci ha dato la consapevolezza della necessità di avere servizi sociosanitari efficienti nel territorio perché il nostro centro per le vaccinazioni, con 15mila inoculazioni, ha servito un territorio molto più vasto del nostro. Le attività del poliambulatorio – continua – sono in integrazione a quelle già presenti nella Casa della salute, cui sono destinati 400mila euro per migliorare il presidio. Abbiamo chiesto all’Ausl un servizio aggiuntivo ai medici della continuità assistenziale, con accesso dei cittadini in parte dell’orario di loro competenza e sta partendo un servizio sanitario domiciliare con infermieri e la radiologia (interrotta da tre anni, ndr) verrà riattivata".

Per Denis Gobbo presidente di ‘Lunazzurra’, coop sociale che gestisce la casa protetta comunale dal 2012, ora casa residenza anziani (Cra), ‘Madonna del Cantone’: "La nostra cooperativa, istituita nel 2008, è sociale e senza scopo di lucro, si occupa di servizi per gli anziani. Ha sede a Padova e ha preso in gestione il poliambulatorio ‘Il Glicine’ che ha sempre svolto attività di medicina specialistica. La riapertura offrirà un servizio aggiuntivo con attività diagnostico-terapeutiche efficaci ed efficienti". Annarita Cantoni, responsabile della Cra e del progetto del poliambulatorio, ha illustrato i nuovi servizi: "Con prenotazioni al Cup, nelle farmacie dedicate e anche nel poliambulatorio, sono previste: ecografie, urologia, ortopedia e cardiologia secondo le richieste dell’Ausl, in regime privato: ginecologia, geriatria e podologia. Ci saranno un addetto alla segreteria e personale specializzato in base alle necessità".

Giuseppe Travaglini, assessore alla sanità e servizi sociali, ha precisato: "E’ importante con i servizi socio sanitari preservare quello che c’è già ed incrementare le specializzazioni che non ci sono. Lo stesso ospedale ha difficoltà a mantenere le sue specialità per mancanza di personale, così ripartiamo da una struttura che c’era ed era convenzionata con l’Ausl, per compensare col privato quello che il pubblico non ci può dare". Il poliambulatorio aprirà il 20 aprile e dalla prima settimana del prossimo mese si potrà prenotare: sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 19,30.

Giancarlo Aulizio