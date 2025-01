Polimeni: "Parte del mio cuore è a S. Sofia"

"Una parte del mio cuore è sempre stato ed è a Santa Sofia dove ho passato momenti molto belli della mia giovinezza e dove ho una parte delle mie radici, famigliari, parenti, coetanei e tanti amici che vedo anche oggi in questo bel salone comunale. Sono orgogliosa di questo prestigioso riconoscimento che mi onora". Sono le parole di Antonella Polimeni magnifico rettore de La Sapienza di Roma, la prima rettrice di uno dei più importanti atenei europei, eletta al primo turno.

"La Rettrice Polimeni – ha detto nel corso della sua prolusione la sindaca Ilaria Marianini – vanta un curriculum prestigioso: già preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria, docente nel settore scientifico disciplinare delle Malattie odontostomatologiche, oggi prima donna a ricoprire la massima carica accademica alla Sapienza e la prima rettrice eletta in un grande ateneo italiano, che guiderà fino al 2026. Alla luce di tutto questo, l’amministrazione ha stabilito di concedere la Cittadinanza Onoraria alla professoressa Polimeni per le origini santasofiesi, l’altissimo profilo scientifico e gli stretti legami che negli anni si stanno consolidando con Sapienza Università di Roma e il nostro territorio". Una cerimonia che ha visto la presenza non solo dei dei consiglieri comunali, ma anche dei consiglieri regionali Valentina Ancarani, Daniele Valbonesi e Francesca Lucchi, dell’assessora alla cultura della Regione Emilia Romagna Gessica Allegni, che ha voluto sottolineare il ruolo importante delle donne nelle istituzioni e nelle battaglie di genere e nella difesa e riqualificazione del servizio sanitario nazionale, ma anche dei rappresentanti del Parco nazionale con la presidente Claudia Mazzoli, di Romagna Acque, del sindaco di Galeata Francesca Pondini, di Oltreterra Slow Food con Gabriele Locatelli, dell’Alma Mater Studiorum, del presidente del Premio Sportilia Franco Aleotti e di numerose associazioni. Tra gli interventi quelli dei consiglieri comunali Flavio Foietta, di Daniele Valbonesi, del vicesindaco Matteo Zanchini, della presidente del Parco e di un rappresentante dell’Università di Bologna.

"Oltre alle ragioni del cuore, a questa terra vogliamo dare una mano concreta – ha concluso Polimeni – a ricucire le ferite della frana di Corniolo-Poggio Baldi del 2010 grazie alla collaborazione tra il nostro Dipartimento di scienze della terra, il Parco nazionale e Romagna Acque, attraverso il laboratorio naturale sulla frana di Corniolo con l’analisi e la successiva mitigazione dei rischi geologici, laboratorio gestito dalla nostra start up ‘Nhazca srl’". Il prolungato applauso finale ha poi certificato l’importanza di questa cittadinanza onoraria.

Oscar Bandini