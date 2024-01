Politica Al voto per la città e altri 10 sindaci

Nel 2024 si voterà in undici comuni del Forlivese, e a inizio 2025 ci saranno anche le elezioni regionali: dunque, sono questi mesi di grande fermento per la politica. Soprattutto, ovviamente, in città: il Pd ha annunciato a breve il nome dello sfidante di Gian Luca Zattini. Tutto, al momento, porta al nome dell’ex presidente di Formula Servizi Graziano Rinaldini, ma sono sempre possibili alcune sorprese.

Se il Pd è impegnato nella costruzione dell’alleanza per riconquistare il capoluogo (ci saranno 5 Stelle, Azione e Italia Viva?), anche il centrodestra è un cantiere: il partito di Matteo Renzi ha ufficialmente aperto a Zattini, e potrebbe correre sotto le insegne della lista civica ‘Forlì Cambia’ (che dovrebbe cambiare nome). La sfida nella sfida potrebbe essere tra i civici e Fratelli d’Italia: in caso di Zattini bis, la conta dei voti determinerà gli equilibri della nuova giunta. In ogni caso, se il partito di Giorgia Meloni sarà il primo della coalizione e se le preferenze saranno significative, l’attuale presidente di Forlì Mobilità Integrata Vincenzo Bongiorno potrebbe diventare vicesindaco. Da monitorare la situazione in casa Lega, dove gli assessori uscenti Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino, più il capogruppo Massimiliano Pompignoli potrebbero sfidarsi a colpi di preferenze per i posti da assessore. Altro interrogativo da sciogliere: cosa farà Centrodestra per Forlì? Potrebbe confluire in qualche lista di partito: gli indizi convergono su Forza Italia.

Da definire anche la situazione nei comuni del comprensorio: la più calda è sicuramente Forlimpopoli, dove la sindaca Milena Garavini si è trovata ai ferri corti col Pd, che, pur riconoscendone il buon operato, non ha ancora deciso se appoggiare o no un secondo mandato. Il nome alternativo che circola è quello di Enrico Monti. Tanti sindaci devono ancora sciogliere le riserve su una loro ricandidatura. Grazie alla legge che consente il terzo mandato nei piccoli comuni, potrebbero correre nuovamente Daniele Valbonesi (Santa Sofia), Claudio Milandri (Civitella) e Simona Vietina (Tredozio). Possibile spaccatura del centrodestra a Premilcuore, dove la sindaca Ursula Valmori ha cacciato nei mesi scorsi il vice Sauro Baruffi.