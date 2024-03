Politiche abitative, problemi da risolvere

"Trovare casa a Forlì diventa sempre più difficile e sempre più costoso. Il costo degli affitti aumenta anno dopo anno sia per studenti che lavoratori – spiegano Forlì Città Aperta e Udu –. Per le persone non bianche è letteralmente impossibile trovare un appartamento in affitto". Per parlare dei problemi legati all’abitare a Forlì e obbligare le istituzioni ad occuparsi seriamente del problema, a progettare una città a misura di chi la vive, domani alle 15 si terrà un incontro in via Fossato Vecchio 2/D, piazzetta delle Operaie.