Polizia, bilancio annuale dell’attività Eseguiti 113 arresti, 51 i codici rossi

La polizia ha celebrato ieri il 171esimo anniversario della fondazione. Per la questura di Forlì-Cesena è stato il momento per un bilancio dell’attività. I dati sono sono relativi al periodo aprile ’22-marzo ’23.

Gli arresti sono risultati 113, mentre le denunce si sono attestate a quota 921. Sono stati invece in tutto 27 i Daspo, misura prevista dalla legge al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi.

Per quel che riguarda il controllo del territorio, le pattuglie che hanno agito in provincia sono state 2383 per il Forlivese e 2130 per il Cesenate. Le chiamate di emergenza sono risultate 2674 a Forlì, 2031 a Cesena. Le persone controllate sono risultate 64891. In provincia sono inoltre residenti 33.910 immigrati.

Gli interventi per le liti in famiglie sono state 139 a Forlì e 79 a Cesena, mentre le denunce con codice rosso – legge del 2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – sono risultate 51 a Forlì e 46 a Cesena. Da sottolineare anche che per gli atti persecutori sono stati firmati anche ammonimenti: 29 a Forlì e 13 a Cesena. Sul fronte della polizia postale, sono state arrestate 2 persone, mentre le denunce sono state 66.

La polizia stradale ha impiegato 6083 pattuglie; 916 gli incidenti rilevati. Le infrazioni al codice della strada sono state 10109, controllati 23587 veicoli.