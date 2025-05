Polizia, identificate 60 persone

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì e fino a sera un servizio congiunto straordinario di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato congiuntamente alla Polizia Locale di Forlì. Le zone interessate della città sono state quelle che già sono sottoposte a una intensificazione dei servizi ordinari perché già segnalate per problematiche di degrado. In tutto sono stati impiegati 20 agenti, insieme all’unità cinofila della Polizia Locale, che hanno perlustrato l’area della stazione ferroviaria dove, tra gli altri, hanno identificato due cittadini stranieri, uno di 24 e uno di 29 anni. Al primo, pluripregiudicato, è stato notificato il diniego del rilascio del permesso di soggiorno e l’ordine di abbandonare il territorio nazionale; il secondo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e sottoposto all’ordine di allontanamento previsto dalla legge 14 del 2017. Gli agenti sono poi stati impiegati nel controllo dell’area di galleria Mazzini e delle zone limitrofe, via Cantoni e Bonoli, con verifiche estese agli esercizi commerciali dell’area. Nel corso di queste attività di controllo del territorio sono state identificate 60 persone, 20 delle quali sono risultate già note alle forze dell’ordine. Le attività continueranno nelle prossime settimane con servizi previsti in più fasce orarie.

ma.bo.