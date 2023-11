Polizia locale, Castrocaro vuole uscire dall’Unione dei Comuni

E’ convocato per questa sera alle 20.30 il consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il salone municipale ospiterà una seduta con 11 punti all’ordine del giorno: tra i temi di maggior interesse il recesso del Comune dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale nell’ambito dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. Saranno trattati inoltre l’accordo di programma per la salute e il benessere sociale del distretto di Forlì e la convenzione in gestione associata dei servizi sociali da parte degli enti locali in integrazione con l’Ausl Romagna per il 2024 - 2026; e ancora l’aggiornamento del regolamento comunale per l’installazione di impianti di telecomunicazioni e la mappa delle localizzazioni. Gli amministratori locali saranno inoltre chiamati a rispondere a tre interrogazioni presentate dal gruppo di opposizione Insieme per crescere, capitanato da Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza. La prima è incentrata sul degrado urbano ed è volta a chiarire se il governo cittadino abbia acquistato le annunciate fototrappole per il controllo degli abbandoni e delle deiezioni animali. La seconda riguarda il divieto di transito nel parco fluviale, chiuso per l’alluvione: poichè l’inibizione sarebbe abitualmente disattesa dai cittadini, si chiede di rendere fruibile un sentiero pedonale in attesa del progetto di recupero del parco. Infine si chiede "se e quando si intenda mettere in sicurezza la Loggia Garibaldi, e provvedere alla pulizia della sua facciata".