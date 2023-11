Polizia locale, la riorganizzazione: "Con più agenti già più servizi"

"Il lavoro della Polizia locale era già buono in precedenza, quindi abbiamo cercato di mantenere in questo mese una certa continuità nelle attività e gradualmente intensificarle, nell’ottica di una nuova organizzazione che verrà portata avanti per ottimizzare i risultati". Il comandante Claudio Festari analizza così i suoi primi trenta giorni nel nuovo incarico, focalizzato soprattutto sulla sicurezza urbana e stradale. "Un’impronta importante, grazie anche a una parziale riorganizzazione della struttura – rimarca il vicesindaco Daniele Mezzacapo – con il contributo del vicecomandante Andrea Gualtieri, con cui Festari costituisce un binomio perfetto. Sono infatti arrivati i primi risultati delle attività svolte, che denotano un impegno operativo degli agenti e che possono far ben sperare i forlivesi".

La Polizia locale è passata, in poco più di un anno, da 85 a 114 agenti "e tutti i nuovi entrati sono giovani, motivati e disponibili – precisa Mezzacapo –. L’obiettivo è continuare in un percorso di assunzioni per raggiungere gli standard massimi previsti dalla legge regionale". Le pattuglie in questi trenta giorni hanno identificato 3.028 persone, 614 delle quali a seguito dei 282 posti di controllo effettuati, durante cui sono stati ispezionati più di 2.800 veicoli. Con l’attività di prevenzione e sicurezza stradale sono stati svolti 103 controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato d’ebrezza, con sei patenti ritirate, mentre nessuno dei 97 fermati è risultato positivo agli stupefacenti. "Le verifiche – prosegue Mezzacapo – sono volte al rispetto delle norme del Codice della strada, ma anche a salvare delle vite e a scongiurare pericoli per gli utenti della strada".

Le attività hanno riguardato anche le aree verdi della città, con 31 ispezioni e otto violazioni contestate in merito al regolamento del verde e altre infrazioni come il danneggiamento di panchine, tavoli e giochi e l’imbrattamento. L’attenzione sulle aree verdi è alta, perché "teniamo a garantire che siano fruibili e sicure – spiega il vicesindaco – e insieme alle guardie ecologiche e zoofile abbiamo dato vita al progetto ‘Parco sicuro’, con attività di vigilanza alla presenza di personale in divisa o in borghese".

I controlli invece che hanno riguardato esercizi di vicinato e bar-ristoranti sono stati 62, con sanzioni per la vendita di bevande alcoliche in orari serali non consentiti e nove sequestri amministrativi in ambito commerciale.

Sono state 17 infine le multe comminate per l’abbandono di rifiuti e, "sulla base di segnalazioni dei cittadini, durante l’orario di rientro dei pendolari dalle 17.30 alle 20 abbiamo intensificato i controlli presso la stazione ferroviaria con una pattuglia presente in zona, con il supporto del sistema di videosorveglianza. Indiremo poi a breve un incontro – conclude Mezzacapo – sul divieto di sedersi sui gradini di monumenti o edifici del centro storico", tema risollevato dalle multe dei giorni scorsi.