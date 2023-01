Polizia Locale, primo bilancio dopo la svolta: più controlli, ma anche incidenti (non mortali)

di Sofia Nardi Più controlli e interventi, con un generale miglioramento dei dati sui decessi stradali. Lo indica bilancio del 2022 stilato dalla Polizia Locale, nel suo primo anno di nuovo alle dipendenze del Comune di Forlì, dopo l’abbandono dell’Unione dei Comuni. Ma andiamo ad analizzare i dati nel dettaglio: durante l’anno appena trascorso la centrale operativa ha ricevuto in tutto 30mila chiamate dai cittadini. Massicce le operazioni di pronto intervento e viabilità: 1.760 posti di controllo, 18.500 veicoli controllati e 200 servizi in parchi e aree verdi. "Questi numeri sono aumentati – spiega il vice comandante operativo Andrea Gualtieri –, infatti gli scorsi anni il nostro personale operava in ambito Unione, mentre quest’anno ci siamo concentrati prevalentemente sulla città, riuscendo a incrementare i controlli preventivi". Per quanto riguarda l’unità infortunistica, invece, risultano aumentati i sinistri (836 contro i 789 dello scorso anno, di cui 420 con lesioni e 413 con danni), ma sono notevolmente diminuiti quelli mortali: nel 2021 erano stati 9, mentre nel 2022 sono stati 3. Gli incidenti hanno visto 54 guidatori in stato di ebbrezza e 12 sotto l’uso di stupefacenti. Quaranta sono state le omissioni di soccorso in sinistro stradale, il 92% dei quali individuato in...