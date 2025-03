"Polizia locale, S. Sofia stia con Bertinoro"

Gestione associata della Polizia locale da parte dei comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, il gruppo consigliare di minoranza ‘Per Santa Sofia’ pronuncia un sonoro no e invita la maggioranza a ripensarci. "Per rendere meno traumatico il processo di distacco della Polizia locale dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, proponiamo di valutare una convenzione/accordo con Bertinoro per la gestione dei servizi che fino ad oggi ha gestito per noi. Ciò andrebbe a sgravare i 4 agenti della mole di alcuni servizi che si riverserebbero su di loro dal 1° aprile". In un lungo e articolato documento Flavio Foietta a nome del gruppo, rigetta con forza l’idea del fallimento dell’Unione nella gestione della Polizia locale a 15 nata sulle esperienze già costituite dei nuclei di Polizia municipale: quello della ex Comunità Montana Forlivese (6 comuni), quello dell’Acquacheta (5 comuni), quello della Pianura Forlivese (il Corpo di Forlì, assieme a Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro). È vero che l’uscita di Forlì non ha giovato, ma "gli altri 14 comuni, con appena 60.000 abitanti, avevano circa 30 agenti con normali professionalità e attrezzature. Si erano ben organizzate pattuglie che giravano tutto il territorio (esclusa la notte). Anche questo Corpo Unico a 14 oggi si è disgregato: le cose sono precipitate e non si può dire che la situazione che si prospetta sarà migliore. I raggruppamenti di polizia locale – continua la nota – saranno 6 al posto di 1 solo; con uffici che dovranno fare un po’ di tutto, e quindi non potranno essere specializzati, cosa necessaria in un mondo sempre più complesso". L’elenco delle attività ordinarie di stretta competenza degli agenti sono 10 (divieti sosta, sinistri, posti controllo, fiere e mercati, gestione posta e rapporti con utenza, notifiche codice della strada, accertamenti anagrafici, servizio elettorale, Tso e Aso), ma sarebbero da attivare la gestione della videosorveglianza, il controllo di vicinato, fototrappole per i rifiuti e un maggior controllo sui 310 kmq dei tre comuni. A queste mansioni se ne dovrebbero aggiungere 13 attualmente gestite dagli uffici di Bertinoro e Predappio (gestione verbali, contenziosi, ordinanze, pass invalidi, acquisti materiali, massa vestiario, formazione, gestione armi e poligono, sicurezza sul lavoro, autovelox, auto, feste, fiere).

"Tutte queste funzioni torneranno al singolo comune o mini-raggruppamento, portando via del tempo prezioso e sicuramente non potendo coprire adeguatamente tutti i servizi – precisa Foietta – specie quelli più vicini alla gente. Se poi facciamo un semplice calcolo, lavorando a turni, ogni turno vede la presenza di due agenti (compreso il coordinatore): le giornate di lavoro sono 20 al mese, a queste vanno sottratte le ferie, le giornate di permesso, malattie, le giornate per recupero straordinari, restano quindi 12 giorni di lavoro al mese; ciò vuol dire che mediamente 18 giorni sono scoperti e se aggiungiamo i nuovi servizi, le giornate a disposizione sono molto meno e il territorio sarà sicuramente meno presidiato. Inoltre – conclude Foietta – i 4 agenti vanno distribuiti non solo su S. Sofia, ma su Galeata e Premilcuore. Il servizio diventerà più carente e non sarà possibile garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Da soli non si va da nessuna parte".

Oscar Bandini