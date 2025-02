Polizia locale, "spreco della professionalità"

Tema caldo quello della Polizia locale su cui torna il gruppo consiliare del Partito Democratico dopo i question time dello scorso consiglio comunale. I dem ricordano, in una nota stampa, come solo dopo "un’interrogazione del nostro gruppo, l’assessore Luca Bartolini ha detto che l’amministrazione sta lavorando all’introduzione di un sistema di accessi ‘vigilati’ alla residenza comunale, con agenti impiegati per verificare l’esistenza di un appuntamento".

Il PD (nella foto il capogruppo Alessandro Gasperini) sottolinea come ciò "restituisca l’immagine di un Comune ‘blindato’, oltre a rappresentare uno spreco della professionalità e della formazione della Polizia locale, una ventina dei quali verrebbero distolti dalle proprie mansioni operative". L’organico è composto da 116 agenti, che espletano funzioni amministrative, contabili, di edilizia e servizi specialistici, oltre alla sicurezza in strada. "È un numero insufficiente rispetto alla pianta organica prevista dalle normative regionali – denunciano i Dem –, che per una città come Forlì dovrebbe essere superiore ai 140 agenti. Nonostante sia in carica da 6 anni, l’Amministrazione non ha fatto nessun passo avanti per rispondere a questo problema, che limita le possibilità operative del Corpo. Recentemente il Comandante ha annunciato che ‘forse’ nel giro di un anno si riusciranno a fare 5 assunzioni, un numero nemmeno sufficiente a coprire il turnover per i pensionamenti: 7-8 previsti entro il 2026".

I dem attaccano poi l’assessore Bartolini. "Riteniamo che compia una mistificazione inaccettabile nello scaricare le responsabilità della situazione sugli agenti, affermando che 35 di questi usufruirebbero di certificati medici. In realtà in servizio sono tutte e 116 le unità del Corpo, compreso l’agente che ci risulta distaccato con mansioni ‘civili’ presso la segreteria dello stesso Bartolini e che non è stato sostituito nell’incarico precedente". Inoltre, "fra gli agenti che usufruiscono di qualche certificazione ci risulta siano pochi quelli che effettivamente non svolgono servizi sul territorio: diversi, pur non potendo essere usati nel contrasto alla criminalità, sono impegnati nei servizi di attraversamenti sicuri davanti alle scuole". Per il PD servono "investimenti adeguati per bandire concorsi per assumere il personale necessario, intervenire per rispondere alle carenze di sedi e attrezzature, valorizzare al meglio gli agenti della Polizia locale, con la loro professionalità e dedizione ai cittadini".

Matteo Bondi