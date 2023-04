Polizia, servono rinforzi Tassinari al ministro: "Siamo a rischio paralisi"

di Annamaria Senni

"Rinforzare gli organici della Polizia di Stato in provincia o vi sarà il rischio concreto di paralisi". La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha chiesto al ministro dell’interno Matteo Piantedosi, con interrogazione a risposta scritta, quali iniziative intenda adottare per far fronte alle carenze di personale della polizia di stato nella provincia di Forlì-Cesena. E intanto è attesa per domani alle 12 una nuova manifestazione di protesta da parte dei lavoratori del sindacato italiano unitario di polizia (Siulp) che si incontreranno alla prefettura di Forlì-Cesena. Il sindacato Siulp chiede "di rinforzare urgentemente gli organici, o vi sarà il rischio concreto di paralisi del funzionamento della sicurezza e soccorso pubblico, a causa dei carichi di lavoro non più sostenibili da parte dei pochi agenti ormai disponibili, costretti molto spesso ad estenuanti turni di lavoro".

"Stando a quanto riportato nella nota del direttivo Siulp (inviata alla Questura di Forlì-Cesena e per conoscenza al prefetto e al sindaco di Forlì) – spiega la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari – a causa del mancato turn over, dal mese di aprile presteranno servizio solo 170 dipendenti in questura e 80 dipendenti nel commissariato di Cesena. A ciò si aggiunga che, a seguito della riapertura, sono stati assegnati 15 agenti di polizia, che prestavano servizio in Questura e commissariato, all’aeroporto di Forlì, a scapito, dunque, di organici già esigui. Inoltre, anche presso altri reparti della Polizia di Stato della provincia si registrano le medesime carenze: in particolare, presso le sottosezioni di polizia stradale della provincia manca il 40% dei poliziotti rispetto a quanto previsto dalla nuova riorganizzazione dei reparti decisa dal Ministero dell’Interno mentre la polizia postale e la polizia ferroviaria di Forlì sono in sottorganico del 50%". "Stando così le cose – conclude la deputata Tassinari – è evidente che, in ragione di tali numeri esigui, difficilmente sarà possibile garantire adeguati servizi di sicurezza ai cittadini. Per non parlare poi del concreto rischio di paralisi del funzionamento degli uffici la cui prima avvisaglia è data dalle difficoltà dell’ufficio passaporti, che non riesce a smaltire le richieste pervenute".