Polizia sotto organico Il sindacato: "Controlli a rischio Servono trenta nuovi agenti"

I poliziotti di Forlì scendono in piazza: sotto la sigla di uno dei sindacato di categoria, il Siulp, hanno organizzato ieri un presidio sotto il palazzo della Prefettura per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sul problema della grave carenza di personale presso la Polizia di Stato in provincia di Forlì-Cesena. E, nell’incontro previsto con il prefetto Antonio Corona in coda alla manifestazione, hanno chiesto che siano almeno trenta i nuovi assunti, in vista della prossima tornata di pensionamenti. Da parte di Corona, c’è stata disponibilità e ascolto. Ma al momento nulla si sblocca.

"Con un turn over troppo lento, per cui i nuovi arrivi slittano normalmente di diverse settimane rispetto ai pensionamenti e, soprattutto, con una sottostima di diverse decine di unità – dice Roberto Galeotti, segretario provinciale del Siulp – è a rischio il presidio del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini, visto che, con l’attuale dotazione di agenti, sono possibili solo due volanti per turno di lavoro". Poi il sindacalista ha passato in rassegna la situazione dei vari comparti e specializzazioni della Polizia: "È in sovraccarico l’ufficio passaporti, con liste di attesa lunghissime per ottenere l’appuntamento che consente l’avvio della pratica del rilascio. Per non parlare dell’ufficio immigrazione, dove i tempi di consegna dei permessi di soggiorno sono sempre più lunghi". Il tutto è reso più complesso dalle nuove esigenze di sicurezza presso l’aeroporto, che ha reso necessario lo spostamento di 15 agenti che prima prestavano servizio in questura e in commissariato. E c’è la polizia postale di Forlì, composta attualmente da solo sei agenti; la polizia ferroviaria, con nove agenti, cioè con un organico ridotto del 30%; i posti di polizia presso gli ospedali.

"Abbiamo un numero di pensionamenti particolarmente alto – continua Galeotti –. Stiamo pagando il blocco delle assunzioni che risale al 2010. Adesso è finalmente superato, ma, nei primi sei mesi dell’anno, andranno in pensione 13 colleghi, tutte figure apicali, mentre i nuovi, peraltro, arriveranno, solo a giugno". Le emergenze sono tante e il questore Lucio Aprile è costretto a rinforzare gli uffici togliendo agenti al territorio.

"Ormai siamo al collasso – dice Palmira Rivetti, ispettrice dell’ufficio immigrazione e membro della commissione pari opportunità delle donne in polizia –. Da gennaio abbiamo perso nove persone: stiamo nella stessa situazione dell’ufficio passaporti, cioè lavoriamo decisamente sottorganico". E non c’è solo il problema della carenza di personale. "Vogliamo porre anche la questione delle politiche abitative, che riguarda in particolare Forlì e Rimini, dove non abbiamo gli alloggi per i colleghi – continua Galeotti –: un nuovo assunto percepisce uno stipendio di 1500 euro al mese e deve affrontare fino a 700 euro di spese, tra affitto e benzina".

Per testimoniare la sua solidarietà agli agenti scesi in piazza, era presente alla manifestazione anche la deputata Rosaria Tassinari, ex assessora alle politiche sociali del Comune che, sul tema, ha recentemente presentato una interrogazione al ministro degli interni Matteo Piantedosi: "Ho ritenuto di sollecitare l’attenzione del ministero sulla problematica del personale della Polizia di Stato di stanza a Forlì e al commissariato di Cesena – spiega la deputata –. So che il ministero è attento, ma penso che sia giusto mettere ulteriormente l’accento su un problema che viene da una logica di restrizione del personale, mentre bisogna garantire la sicurezza dei cittadini, anche a tutela degli stessi agenti".

Paola Mauti