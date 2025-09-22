Aggredito da un pitbull. Lite tra madre e figlio in casa: paura e sangue per un poliziotto

Forlì, 22 settembre 2025 – Una prognosi di 21 giorni e qualche punto di sutura. È questo l’esito di un’aggressione che, viste le premesse, poteva avere conseguenze ben più drammatiche. È sabato pomeriggio quando due pattuglie delle volanti intervengono in via Ravegnana, alle 18 circa, su richiesta di una donna. Il contesto è noto alle forze di polizia: si tratta di un’accesa lite in famiglia, tra madre e figlio. Quando però gli agenti arrivano sul posto, la situazione sembra essere già rientrata, con la richiedente che è chiusa in casa e l’uomo che si aggira nell’area cortilizia.

Ed è proprio qui che si consuma l’aggressione ai danni di un capo pattuglia da parte di uno dei cani di famiglia, delle fattezze di un pitbull. L’animale era stato chiuso in un recinto (non a chiave), quando improvvisamente, mentre la polizia svolgeva le procedure di identificazione e acquisizione dei dati, è riuscito a liberarsi, forse agendo sulla maniglia del recinto stesso con la zampa. A quel punto il cane si è scagliato contro l’agente, azzannandolo al braccio. La proprietaria è intervenuta strattonandolo per il collare, mentre il poliziotto era caduto a terra.

Tuttavia il cane si è liberato dalla presa e ha morso nuovamente l’agente sullo stesso braccio. Anche i colleghi e il figlio della donna sono intervenuti per fermare l’animale che alla fine è stato affidato a personale del canile (ai quali era già noto per precedenti aggressioni). Sul luogo, oltre al 118 anche la municipale. La polizia procederà con gli accertamenti del caso per verificare eventuali responsabilità di natura amministrativa e penale.