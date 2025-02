Polizze contro le catastrofi naturali. Legacoop: "L’obbligo ci penalizza"

Scatterà il 31 marzo l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali previsto dal ‘decreto milleproroghe’ e sono ancora tanti i dubbi tra gli operatori che riguardano diversi punti, a partire dal costo delle polizze differenziato in base al rischio territoriale che potrebbe penalizzare pesantemente proprio le imprese romagnole che operano in una zona già duramente colpita dalle alluvioni.

"In base ai nuovi parametri – sottolinea il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi –, i costi per le imprese romagnole potrebbero anche raddoppiare. Parliamo di decine di migliaia di euro in più per le aziende più strutturate. A fronte di un disimpegno diretto dello Stato nel risarcimento dei danni, ci saremmo aspettati contributi concreti per rendere accessibili le coperture assicurative. Il costo del premio assicurativo, invece, ricade totalmente sulle spalle delle imprese. Per le aziende del territorio, quindi, oltre al danno anche la beffa".

"Il nuovo obbligo entra in vigore tra poco più di un mese – aggiunge il coordinatore dell’area di Ravenna, Mirco Bagnari – e manca ancora il decreto attuativo con le linee guida operative. Tra i punti ancora oscuri, uno ci preoccupa: non è chiaro se chi non si assicurerà immediatamente potrà chiedere il risarcimento per i disastri già avvenuti negli anni scorsi. Dal nuovo obbligo sono escluse le aziende agricole, alle quali si applica il fondo Agricat, ma, oltre ai forti limiti mostrati da questo nuovo strumento, anche per questa categoria ci sono non pochi dubbi che speriamo vengano chiariti presto dagli organi competenti. Condizione preliminare e indispensabile, comunque, resta l’impegno e la messa a disposizione concreta di risorse da parte del Governo per la prevenzione e per mettere in sicurezza il territorio, i cittadini e le imprese".