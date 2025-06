Pollone all’addio: è a un passo dalla Rbr

Il mirino di Rimini su Luca Pollone. Dopo Giacomo Leardini, ala forte ex Vigevano già ingaggiata dalla Rbr, ecco ora il forte interessamento degli adriatici per il biancorosso che, nel caso, percorrerà pochi chilometri di A14 per passare dall’Unieuro Arena al Flaminio. L’ala piccola classe ’97, su cui è in corsa anche la Fortitudo, è vicinissima proprio alla RivieraBanca e andrebbe a comporre un roster su cui la dirigenza riminese sta lavorando fin dal giorno successivo a gara 3 contro Cantù a Desio.

Pollone (nella foto) porterebbe in dote alla Rbr i 6 punti di media con 3.5 rimbalzi in 23 minuti della stagione 2024-25, cifre del tutto simili a quelle delle due annate precedenti sempre a Forlì. Nel suo ruolo, sul piede di partenza dalla riviera Anumba e Conti. E restando alle strategie dei ’cugini’ adriatici, per quanto riguarda il reparto play-guardie l’addio a Gerald Robinson sembra certo, mentre pare sicura la conferma di Marini e Tomassini. Tante le richieste per Alessandro Grande, che però è stato preziosissimo nel suo ruolo in uscita dalla panchina e rappresenterebbe un punto di ripartenza importante. Tra i lunghi, c’è Gora Camara che ha attirato su di sé le attenzioni di tanti altri club, ma Rbr dovrebbe riuscire a trattenerlo.