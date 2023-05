"Polo archivistico al monastero della Ripa: già inviato al ministero, servono altri attori"

Il progetto risale al 2015 ed era nato dalla collaborazione tra l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, il Comune di Forlì, la sovrintendenza di Ravenna, il Segretariato alla cultura della Regione Emilia-Romagna: l’idea era di fare del monastero di Santa Maria della Ripa un Polo archivistico. Così, la presentazione delle iniziative per ricordare l’annessione alla provincia di Forlì dei 12 comuni della Romagna Toscana è stata l’occasione per ricordare questa importante ipotesi di recupero del complesso che risale al ‘400 e che ora è in stato di abbandono. "Nel 2015 eravamo in una fase progettuale avanzata, ora siamo alle prime battute – spiega Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio di Stato –. Il progetto prevede il trasferimento in quell’area dell’archivio di Stato, quello del Tribunale, gli archivi comunali che abbiamo in deposito, quelli scolastici, oltre agli archivi privati delle famiglie nobiliari, per creare un vero Polo archivistico di rilevo nazionale".

Il progetto comporta il recupero dell’area del monastero e, in particolare della chiesa, con solaio e affreschi, "che potrebbe diventare una sala per la lettura". Quanto ai finanziamenti "sono necessari almeno 20 milioni – continua il direttore –. A marzo ho inviato il progetto al ministero che sembra ben disposto, ma ci vorranno altri attori. Tutto dipenderà da quanto sarà caldeggiato".

