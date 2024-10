Pomeriggio in collina tra giochi e sapori all’azienda Valentini

Anche l’azienda agricola Valentini di Castrocaro aderisce oggi a ‘Scoperta degli antichi sapori – giornata di apertura’, iniziativa organizzata dalla Regione per celebrare la Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao. Tema del 2024 ‘Diritto al cibo per una vita e un futuro migliore’. Alle 14.30 l’azienda di via Ciola 85 aprirà le porte ad adulti e bambini per far vivere loro un’esperienza in collina, nei pressi del castello di Montepoggiolo, dove la vista abbraccia i calanchi e arriva fino al mare, e riscoprire le tradizioni di una volta. Alle 15 è prevista l’attività ludico-creativa sulla stampa romagnola mentre alle 16 è in programma la merenda gratuita per tutti. Alle 17 bimbi protagonisti della creazione del gioco da tavolo ‘memory degli antichi sapori. E ancora degustazione e vendita di prodotti a chilometro 0 in collaborazione con il Podere Vaibella e Gli Amici di Giuliano-aps. Per info, tel. 339.2264587.