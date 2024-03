Pompignoli all’attacco di Rinaldini: "Non strumentalizzi la tragedia"

Le dichiarazioni nei giorni scorsi del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini sull’alluvione hanno acceso la polemica a destra. A stigmatizzarle è il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, che le reputa "una strumentalizzazione senza scrupoli della più grande tragedia che ha investito la Romagna dal dopoguerra". Secondo Pompignoli l’elogio della Regione, rispetto all’operato del Comune e del Governo, portato dal candidato sindaco, non trova riscontri.

"Se c’è una cosa che a Bologna sanno fare bene è elogiare il proprio operato ancor prima di tradurlo in azioni concrete – attacca Pompignoli –. Ne è l’esempio più lampante la delibera datata 27 novembre con cui la Regione ha disposto i trasferimenti ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di maggio. Stiamo parlando di quei 5 milioni provenienti dalla raccolta fondi rivolta ai cittadini della Romagna, che sono stati ripartiti tra i Comuni per sostenere interventi finalizzati al superamento di situazioni di fragilità economica e sociale. Soldi che non solo non sono arrivati nelle casse dei Comuni, ma nemmeno nei portafogli delle famiglie alluvionate. Per Forlì stiamo parlando di 373.240,31 euro".

Il consigliere regionale riporta anche come, all’incontro dell’11 marzo con i comitati degli alluvionati il presidente Bonaccini, "oltre a non aver dato spiegazioni per la mancata erogazione di soldi, che peraltro non sono della Regione, ma frutto della generosità di tutta Italia, ha dimenticato di fornire aggiornamenti concreti sul piano fiumi e sul cronogramma di interventi per la prevenzione e il contenimento del rischio idrogeologico". Pompignoli ricorda, infine, come il Comune abbia coperto con 190.000 euro le rette dei centri estivi delle famiglie che non avevano potuto accedere al fondo regionale.

Delle parole di Pompignoli si dice sconcertata la consigliera regionale del Pd Lia Montalti. "Pompignoli è in evidente difficoltà perché punta il dito sulla Regione – afferma Montalti –, facendo finta di dimenticarsi che la ricostruzione post alluvione, a partire dai piani speciali che devono essere realizzati, sono prima di tutto nelle mani del commissario Figliuolo e della sua struttura decisa dal Governo Meloni. Sono le ordinanze stabilite dalla struttura commissariale e la norma nazionale che stanno impedendo, per l’eccessiva burocrazia, a migliaia di famiglie e imprese di poter accedere ai pieni rimborsi che sono stati promessi dalla premier Meloni anche nella sua recente passerella a Forlì".

Montalti interviene anche sulla polemica relativa ai 5 milioni di euro per le famiglie in fragilità economica: "Vorrei invitare il consigliere a confrontarsi meglio con gli uffici comunali – afferma la consigliera Dem –. Le risorse previste dalla delibera regionale sono infatti accertabili e impegnabili sin dal novembre 2023 e, quindi, possono essere tranquillamente utilizzate. Questo è stato già fatto da altri Comuni dei territori colpiti dall’alluvione, sostenendo le famiglie più fragili".

Matteo Bondi