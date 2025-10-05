Ponte di Ca’ Baccagli, completati i lavori a Meldola

Sono stati completati i lavori di protezione della spalla destra del ponte di Ca’ Baccagli, sul fiume Bidente, in Comune di Meldola, danneggiata dagli eventi meteorologici del giugno 2024 con la piena del fiume che aveva causato danni significativi sia a monte che a valle della struttura, rendendo necessario un intervento di ripristino e di rafforzamento delle difese spondali.

Il costo dei lavori pari a 30 mila euro è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato eseguito dall’Impresa Coromano Srl. "In particolare i lavori hanno riguardato il consolidamento della protezione spondale in massi ciclopici a valle del ponte – precisa la nota del Comune – e il riempimento dello scavo fondale generato dall’alluvione a monte della spalla. Inoltre, è stata riprofilata la scarpata e sono state sistemate la rampe di collegamento tra l’alveo e la viabilità pubblica, fondamentali per consentire le future operazioni di manutenzione".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Cavallucci e dall’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini per l’intervento, che "migliora la sicurezza e la protezione di un’infrastruttura strategica di questo punto di collegamento essenziale per una vasta area del territorio meldolese".

o.b.