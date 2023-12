Ponte di Ca’ Baccagli, lavori di consolidamento dopo i danni

A Meldola si stanno eseguendo i lavori di consolidamento della spalla sinistra del Ponte di Ca’ Baccagli molto danneggiata dall’alluvione del maggio scorso. Le opere strutturali seguono un primo urgentissimo intervento già eseguito e consentiranno il definitivo consolidamento della spalla del ponte. Gli interventi continueranno poi con la ricostruzione delle scarpate laterali, poste in adiacenza alla spalla del ponte, mediante la realizzazione di un’opera di protezione spondale, nella parte bassa in alveo, e la ricostruzione in terra della parte sovrastante di raccordo con il piano stradale. Le risorse per la realizzazione dei lavori sono state assegnate al Comune di Meldola dalla Struttura commissariale e permetteranno, al termine dell’intervento, di ottenere il completo ripristino del ponte, collegamento viario indispensabile per l’attraversamento del fiume Bidente da parte di cittadini e imprese.

Nei mesi scorsi erano stati completati invece i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano – Castelnuovo in prossimità sempre del ponte di Cà Baccagli interessata da un movimento franoso che aveva coinvolto parte della carreggiata stradale e tutta la scarpata fino al fiume Bidente. L’intervento, dal costo complessivo di 156.250 euro, è stato finanziato per 150.000 euro dalla Regione attraverso l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per la parte rimanente dal Comune di Meldola. L’esecuzione dei lavori ha permesso la ricostruzione della carreggiata stradale con nuovo guardrail e dell’intera scarpata con l’impiego di terre armate protette alla base da un’opera in massi ciclopici.

o.b.