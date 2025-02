Ponte di Ca’ Stronchino, finalmente i lavori

Finalmente sono iniziati, venerdì scorso, i lavori di demolizione della spalla sinistra idraulica del Ponte di Ca’ Stronchino a Modigliana, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, strada di collegamento indispensabile per andare e venire da Faenza, soprattutto dopo la frana che ha interessato la cosiddetta Riva della Pappona e il tratto di strada provinciale sottostante che, crollata anch’essa, è soggetta attualmente in lavori di ricostruzione. Entrambe le infrastrutture furono distrutte insieme dagli episodi alluvionali del maggio 2023.

"Prima della demolizione della spalla – spiega il sindaco Jader Dardi – si è dovuto procedere allo spostamento delle infrastrutture a rete presenti nell’area di cantiere, compresa la linea di alta tensione, e predisporre le condizioni di operatività in alveo fluviale. L’area di intervento per la ricostruzione del ponte è adiacente al cantiere della Riva della Pappona sulla Sp20, due interventi indispensabili per garantire il collegamento di Modigliana verso le principali linee di comunicazione e trasmettere finalmente il senso concreto dell’avvio della ricostruzione". Proprio la ricostruzione del ponte, abbattuto in parte il 17 maggio 2023, è stata da sempre riconosciuta dal Comune come un passo strategico per il rilancio del territorio di Modigliana, il più disastrato da quegli eventi catastrofici e dai successivi del settembre dello scorso anno avendo riportato 6972 frane e danni, solo alla viabilità, per 108 milioni di euro, riconosciuti dall’allora commissario generale Figliuolo.

L’intervento sul ponte proseguirà con la rimozione dell’impalcato crollato, la ricostruzione di una nuova campata e il rafforzamento delle pile esistenti e della spalla destra idraulica con micropali. L’incarico per la ricostruzione è stato affidato alla Sogenid, designata dal Commissario straordinario Figliuolo per gestire gli interventi ingegneristici, amministrativi e legali legati alla ricostruzione post-alluvione del 2023 e, a sua volta, alla società ‘Zini Elio – Impresa Generali di Costruzione’ di Bologna. Il contratto ha un importo complessivo di € 1.851.494,17, Iva esclusa, con una durata dei lavori prevista di 12 mesi. Quindi dovrà essere ultimato entro quest’anno.

Una ricostruzione molto attesa, che per la lunga tempistica ha creato in paese numerosi malumori. Lo stesso Dardi ha sempre sostenuto: "C’è stato un percorso lungo di adempimenti burocratici e autorizzazioni che abbiamo dovuto superare prima di arrivare all’affidamento dei lavori. Una lunga corsa ad ostacoli, un percorso non facile, lo dico con la consapevolezza delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a fronte delle attese e della necessità". Proprio per la riconosciuta urgenza di eseguire la ricostruzione del ponte, fin da subito molti generosi donatori scelsero di finanziare l’intervento: Tg de La7 e il Corriere della Sera con 500.000 euro, Fondazione Conad 250.000, AncI nazionale 40.000, Federazione Regionale dell’Emilia Romagna delle fondazioni delle Casse di Risparmio 200.000, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti con 137.365. Donazioni che sono state messe a disposizione del Commissario per la ricostruzione e poi della Sogenid.