Ponte di solidarietà per il Myanmar "Cibo e farmaci per 48mila euro"

Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ha intrapreso un nuovo progetto umanitario per sostenere la popolazione in Myanmar (Birmania) che vive una situazione difficile fatta di violenze e di povertà, come rimbalza anche dalle cronache internazionali. "È tragicamente nota la drammatica situazione – affermano i responsabili del consiglio direttivo del comitato – dopo il colpo di Stato dei militari del 1° febbraio 2021. La popolazione ha attuato una forte resistenza non violenta, in molte zone vi è una vera e propria emergenza umanitaria a causa, oltre che della guerra e delle violenze, dell’enorme aumento dei prezzi e della mancanza di cibo per la forte riduzione delle coltivazioni di riso".

L’impegno programmato, per un totale complessivo di 48.000 euro, è quello di far giungere direttamente alla popolazione gli aiuti raccolti, per evitare che vengano bloccati e non giungano a destinazione. Il progetto prevede di acquistare e inviare prodotti alimentari e sanitari, comprati nella vicina Thailandia, con la consegna di riso, pasta, olio da cottura e sale per tre mesi "ad una popolazione di 7.500 abitanti riuniti in circa 1.500 nuclei familiari". La zona interessata dall’intervento forlivese, come rende noto il consiglio direttivo del comitato che ha approvato il progetto, è quella del Karenni, nel sud-est del Myanmar al confine con la Thailandia, dove si contano più di 200.000 sfollati interni, metà della popolazione totale di quella regione, presenti dentro i 122 luoghi di accoglienza fra campi profughi, villaggi sovraffollati, e rifugi poco attrezzati nelle foreste. Per dare operatività all’intervento si prevede la consegna di fondi, per l’acquisto in loco di cibo e medicinali, ad un volontario dell’associazione ’Amicizia Italia-Birmania’, Giuseppe Malpeli, che svolge la propria azione proprio al confine con il Myanmar. "A questo scopo – affermano i promotori – è stata individuata un’organizzazione locale attiva nell’assistenza sanitaria e di primo soccorso nella maggior parte dei campi profughi del Karenni".

Recentemente anche Papa Francesco aveva rivolto un pensiero e una preghiera, all’Angelus in piazza San Pietro, per le popolazioni del Myanmar colpite dalla drammatica situazione. Nasce ora a Forlì un ponte di solidarietà "per portare aiuti a quelle persone sfollate dalle proprie terre, perché possano provvedere all’assistenza alimentare, sanitaria ed educativa".

Alessandro Rondoni